В Бурятии прокуратура судилась за пенсии

Поводом стала дискриминация экс-работников станции по борьбе с болезнями животных





В прокуратуру Бурятии обратились две жительницы Кабанского района с жалобой на действия Пенсионного фонда.

«Фонд отказал женщинам повышать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с незачетом в стаж работы в сельском хозяйстве периодов работы в республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Основанием для отказа стало отсутствие в Списке работ, профессий, должностей, в соответствии с которыми устанавливается указанное повышение к пенсии, наименования организации, где работали заявительницы», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор подал иск в Советский суд Улан-Удэ, чтобы обязать Пенсионный фонд включить период работы женщин на станции в их трудовой стаж и сделать перерасчет пенсии. На суде ответчик добровольно согласился удовлетворить требование прокуратуры.Фото: «Номер один»