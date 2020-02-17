Германия заставила жителя Улан-Удэ полюбить порядок

Опасаясь потерять работу в стране «порядка», он выплатил долг по алиментам







Арест на 10 суток и ограничение права выезда за пределы России помогли выплате крупного алиментного долга в размере 200 тыс рублей. Именно такую сумму задолжал улан-удэнец собственному ребенку, скрываясь от судебных приставов, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



Точно так же мужчина скрывал и свои источники дохода, работая без официального трудоустройства. Эти обстоятельства явились основанием для привлечения родителя к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Мировой суд отправил его под административный арест на 10 суток.



В изоляторе временного содержания у должника было достаточно времени, чтобы подумать о своих обязательствах и отношении к ребенку. После отбытия наказания должник явился к судебному приставу-исполнителю и сообщил о необходимости снятия ограничения на выезд из страны. Как выяснилось, из-за вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления мужчина рисковал остаться «невыездным» и потерять работу в Германии.



Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику требования законодательства, связанные со снятием ограничения только после полной оплаты задолженности. Через несколько дней нерадивый родитель выплатил двухсоттысячный алиментный долг наличными в кабинете судебного пристава-исполнителя.



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