В Улан-Удэ не состоялись торги на отлов бродячих собак

Чиновники удивлены отсутствием желающих участвовать в аукционе





Аукцион на отлов безнадзорных животных в Улан-Удэ, который проводил Комитет городского хозяйства, признан не состоявшимся. На него поступила лишь одна заявка от ООО «Жада». Она была оформлена с нарушениями, что автоматически аннулирует результаты аукциона, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Мы направляли запросы в ООО «Жада», зоозащитникам, другим участникам. Подать заявку на аукцион могли как организации, так и физические лица, поскольку по новым правилам требования к наличию опыта по обращению с животными не обязательны, - пояснили в Комитете городского хозяйства.





Как уже сообщал «Номер один», отбить желание участвовать в торгах у подрядчиков могла цена контракта. Дело в том, что при обосновании стартовой стоимости аукциона были сделаны запросы цен. Согласно ответам, потенциальные подрядчики назвали следующие суммы: 19, 24 и 36 млн рублей. В результате начальная минимальная цена контракта составила 26,4 млн рублей. Однако выделять на бродячих собак столько денег бюджет оказался не готов, поэтому стоимость контракта уменьшили до лимитов бюджетных обязательств – 18,6 млн рублей.





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