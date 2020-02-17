В Улан-Удэ не состоялись торги на отлов бродячих собак

Аукцион на отлов безнадзорных животных в Улан-Удэ, который проводил Комитет городского хозяйства, признан не состоявшимся. На него поступила лишь одна заявка от ООО «Жада». Она была оформлена с нарушениями, что автоматически аннулирует результаты аукциона, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Напомним, стартовая стоимость торгов составляла 18,8 млн рублей
. За эти деньги подрядчик должен в течение года отловить 4790 бродячих собак.
В мэрии уточнили, что в ближайшее время на отлов животных будут объявлены новые торги.
«Администрация города планирует направить письма потенциальным участникам аукциона для прояснения причин, по которым они не приняли участие в конкурсе. Ранее Комитетом городского хозяйства была проведена большая информационно-разъяснительная работа с участниками, которые планировали подать заявки на конкурс», сообщили в пресс-службе.
- Мы направляли запросы в ООО «Жада», зоозащитникам, другим участникам. Подать заявку на аукцион могли как организации, так и физические лица, поскольку по новым правилам требования к наличию опыта по обращению с животными не обязательны, - пояснили в Комитете городского хозяйства.
Как уже сообщал «Номер один», отбить желание участвовать в торгах у подрядчиков могла цена контракта. Дело в том, что при обосновании стартовой стоимости аукциона были сделаны запросы цен. Согласно ответам, потенциальные подрядчики назвали следующие суммы: 19, 24 и 36 млн рублей. В результате начальная минимальная цена контракта составила 26,4 млн рублей. Однако выделять на бродячих собак столько денег бюджет оказался не готов, поэтому стоимость контракта уменьшили до лимитов бюджетных обязательств – 18,6 млн рублей.
Справка
С января этого года отлов бродячих животных проходит по новой схеме: «отлов – стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой». Выпуск животных должен быть зафиксирован на видео. Теперь даже собаки, отличающиеся немотивированной агрессией, после проведения всех процедур должны остаться в приютах и содержаться там до естественной смерти. Если псу повезет, то ему найдут человека, который захочет взять четвероногого домой. Умертвлять животных можно будет лишь по двум причинам: если собака больна тяжелым, неизлечимым заболеванием, что подтверждено ветеринаром или у нее есть неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью.
Фото: «Номер один»
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