Звезда российского ТВ мечтает о Байкале

Один из самых известных российских телеведущих, лицо «второй кнопки», заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Брилев признался, что мечтает добраться до Байкала
Сергей Брилев является заядлым путешественником почти с рождения.
- Не совсем – всего лишь с полутора лет. Хотя первый перелет стал сразу трансатлантическим, из Гаваны в родную Москву. Я родился на Кубе, где работали родители в «Авиаэкспорте». Но с тех пор действительно много где побывал… - рассказал телеведущий в интервью КП.
Путешественник, телеведущий, документалист, писатель, журналист, кандидат наук, глава Института Беринга- Беллинсгаузена, президент Ассоциации глобальной энергии успел объехать почти весь мир.
- Давайте попробуем... Значит так! Крайний север - Шпицберген или Аляска. Крайний юг - это Антарктида, где мы только что поставили памятник Беллинсгаузену... Крайняя западная точка - Алеутские острова, куда заходила в 1942 году советская подлодка С-56. Удивительная история - мы снимали про это документальный фильм. Самая восточная - наверное, Курилы, - говорит Сергей Брилев.
Из мест, которые остались белым пятном на карте путешествий, телеведущий назвал самое глубокое озеро в мире.
- К сожалению, я пока ни разу в жизни не был на Байкале… Но – мечтаю, - признался Сергей Брилев.
Напомним, Байкал регулярно попадает в рейтинге самых популярных мест отдыха в России.
Фото из архива С. Брилева
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?