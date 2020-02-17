Звезда российского ТВ мечтает о Байкале

Сергей Брилев объездил весь мир, кроме Бурятии

Один из самых известных российских телеведущих, лицо «второй кнопки», заместитель гендиректора ВГТРК Сергей Брилев признался, что мечтает добраться до Байкала

Сергей Брилев является заядлым путешественником почти с рождения.

- Не совсем – всего лишь с полутора лет. Хотя первый перелет стал сразу трансатлантическим, из Гаваны в родную Москву. Я родился на Кубе, где работали родители в «Авиаэкспорте». Но с тех пор действительно много где побывал… - рассказал телеведущий в интервью КП.

Путешественник, телеведущий, документалист, писатель, журналист, кандидат наук, глава Института Беринга- Беллинсгаузена, президент Ассоциации глобальной энергии успел объехать почти весь мир.

- Давайте попробуем... Значит так! Крайний север - Шпицберген или Аляска. Крайний юг - это Антарктида, где мы только что поставили памятник Беллинсгаузену... Крайняя западная точка - Алеутские острова, куда заходила в 1942 году советская подлодка С-56. Удивительная история - мы снимали про это документальный фильм. Самая восточная - наверное, Курилы, - говорит Сергей Брилев.

Из мест, которые остались белым пятном на карте путешествий, телеведущий назвал самое глубокое озеро в мире.

- К сожалению, я пока ни разу в жизни не был на Байкале… Но – мечтаю, - признался Сергей Брилев.

Напомним, Байкал регулярно попадает в рейтинге самых популярных мест отдыха в России.

Фото из архива С. Брилева