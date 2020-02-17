Через Бурятию пройдут патриоты-военные

Акция организована в честь грядущего 75-летия Победы





22 февраля жители Улан-Удэ смогут встретиться с восемью военнослужащими, которые проводят уникальный комбинированный пеший переход из Хабаровска в Москву. Они стартовали 28 января, а путь их составит 8492 км. В столице республики встреча состоится в 14 часов на Мемориале Победы. Военные идут, неся Знамя Победы. К 7 мая команда должна добраться до Москвы.

Переход проходит на лыжах, однако там, где в России снега не будет, участники акции пересядут на велосипеды.В пути команда останавливается в армейских частях. Если таких нет, то военные ставят палатки и ночуют в них.После встречи с жителями города пройдет возложение венков и цветов. Пройдут показательные выступления армейских разведчиков со стрельбой холостыми боеприпасами, имитацией взрывов, демонстрацией приемов рукопашного боя. Здесь же развернут мобильный пункт отбора на службу по контракту.В ходе торжественной встречи для улан-удэнцев на специальной площадке развернут армейскую технику – реактивную систему залпового огня «Град», БТР-80, беспилотник «Орлан-10», армейский мотовездеход «АМ-1», бронеавтомобили и т.д. Покажут и современное стрелковое оружие, которое стоит на вооружении Восточного военного округа. Также горожан будут угощать солдатской кашей и чаем.Фото: «Номер один»