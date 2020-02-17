В Улан-Удэ ищут женщину, пропавшую в конце января

Горожанка еще 20 января утром вышла из дома и не вернулась

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 47-летнюю жительницу города Эржену Шагжееву, которая утром 20 января ушла из дома на улице Гагарина, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид 46-48 лет, плотного телосложения, среднего роста, волосы короткие темные.Была одета: шапка вязаная коричневая, дубленка черного цвета до бедер с норковой отделкой, брюки черные, унты, перчатки темно-синие.При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам:Фото: МВД по Бурятии