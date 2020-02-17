В Улан-Удэ ищут женщину, пропавшую в конце января

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 47-летнюю жительницу города Эржену Шагжееву, которая утром 20 января ушла из дома на улице Гагарина, и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 46-48 лет, плотного телосложения, среднего роста, волосы короткие темные.
Была одета: шапка вязаная коричневая, дубленка черного цвета до бедер с норковой отделкой, брюки черные, унты, перчатки темно-синие.
При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)29-59-94, 8(3012)44-02-02 или 102 (112)
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Фото: МВД по Бурятии
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