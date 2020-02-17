В Улан-Удэ появится семиметровая мышь

Очередной символ года установят на фасаде дома по ул. Ключевской





Семиметровый символ года Мышь украсит фасад здания по улице Ключевской, 2 а, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. Светодиодная подсветка станет 11-м по счету знаком восточного гороскопа, которые уже смонтированы на фасадах домов Улан-Удэ к празднику Белого месяца.

Световая композиция состоит из двух частей: изображения мыши и национального орнамента вокруг нее. На данный момент подрядная организация занимается изготовлением деталей и частей основной конструкции.





Также в преддверии праздника МБУ «Горсвет» произведет ревизию подсветки всех символов года, смонтированных на фасадах многоквартирных домов города.Напомним, активной установкой в Улан-Удэ символов года начали заниматься при прежнем мэре Александре Голкове. Так, в 2015 году в городе появилась овца, в 2016-м – обезьяна, в 2017-м – петух, в 2018-м собака, а в 2019 –м свинья. Причем из-за установки овцы разгорелся нешуточный скандал – горожан возмутило то, что на ее установку мэрия выделила 600 тысяч рублей. После этого бюджет на установку последующих символов урезали в два раза – до 300 тысяч рублей. Причем в ходе торгов стоимость символов года снижалась еще больше. Так, свинью победитель аукциона согласился сделать всего за 198 тысяч рублей.На этот раз Комитет городского хозяйства решил обойтись без торгов и сделал запросы коммерческих предложений в различные организации. В итоге договор был заключен с РА «Жираф», предложившим за изготовление и монтаж светодинамической установки минимальную цену в 248. тысяч рублей.Фото: «Номер один»