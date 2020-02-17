В Бурятии в сельском гараже сгорели пять единиц техники

Из огня удалось эвакуировать тягач, два автомобиля УАЗ, один КамАЗ

Пять единиц техники, включая трактор и автобус, деревообрабатывающий станок уничтожены в результате загорании гаража в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии. Информация о возгорании поступила 16 февраля в 23:44 местного времени на пульт пожарной части № 38 села Турунтаево, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша гаражного бокса. Всего к ликвидации пожара были привлечены 11 работников противопожарной службы Бурятии и один добровольный пожарный команды поселения «Итанцинское».

В ходе тушения пожара из горящего строения удалось эвакуировать четыре единицы техники (тягач, два автомобиля УАЗ, один КамАЗ).

В результате пожара гаражный бокс поврежден изнутри, уничтожена крыша на общей площади 450 кв метров. Причина пожара устанавливается. Вероятно ею послужил прогар трубы дымохода. Из нее произошло попадание искр на легкосгораемые материалы, используемые в качестве утеплителя конструкции крыши.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС