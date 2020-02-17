Бурятии дали более миллиарда рублей на чистую воду

К концу 2021 года две трети жителей республики обеспечат качественной питьевой водой





С прошлого года в Бурятии начали реализацию федерального проекта «Чистая вода». Тогда республика подписала с минстроем РФ трехлетнее соглашение на 1,25 млрд. рублей. На прошлый год было предусмотрено 150 млн. рублей.

«Работы выполнены, деньги освоены в полном объеме. Построены четыре перекачивающих насосных станции и проложены 10,7 км водопроводных сетей», - сообщил заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков.Так, в левобережной части Улан-Удэ была построена насосная станция по ул. Клеверной, сети водоснабжения по ул. Ковалевской, Шишкина, Крамского, в жилмассиве Первое поле микрорайона Забайкальский.«По итогам этих мероприятий более шести тысяч человек обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», - отмечают в министерстве.По питьевой воде в республике много проблемных густонаселенных зон – Кабанский и Иволгинский районы, город Гусиноозерск (сейчас там готовят проект по забору воды из открытого источника).В 2020 году из РФ в Бурятию на программу «Чистая вода» поступят 352 млн. рублей. Планируется выполнить работы в юго-западной части Улан-Удэ – в 117, 120, 121 и 129 кварталах.Самая большая сумма запланирована на 2021 год – около 750 млн. рублей. На тот год, к примеру, включен микрорайон Исток в Улан-Удэ.По программе Бурятия должна достичь конкретных показателей. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой методом централизованного водоснабжения, должна к концу нынешнего года составить как минимум 44,8 процента. Доля городского населения, получающего нормальную воду из централизованных источников, должна быть 65,7 процента.По окончанию всей программы общая доля населения Бурятии с качественным водоснабжением должна выйти на уровень 66 процентов.Правда, в программе еще одно неприятное для Бурятии требование. В общем объеме работ по «Чистой воде» строительство водопроводных сетей должно составлять не более тридцати процентов.«А у нас в республике, к сожалению, оказывается так, что для обеспечения людей качественной питьевой водой необходимо строить именно сети», - говорят в министерстве строительства.Фото: «Номер один»