Житель Улан-Удэ осужден за дебош на вокзале

Он оскорблял сотрудников полиции и применил насилие в отношении стража правопорядка



Три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и обязанностью дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Такое наказание вынес Железнодорожный районный суд Улан-Удэ местному жителю за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников полиции.



Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в июне 2019 года мужчину задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале Улан-Удэ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На просьбу полицейских пройти дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении подсудимый ответил отказом и публично оскорбил полицейского.



После принудительного доставления в дежурную часть, он публично оскорбил находящегося там другого полицейского и применил к нему насилие.



Фото: «Номер один»



