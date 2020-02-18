Житель Улан-Удэ осужден за дебош на вокзале

Он оскорблял сотрудников полиции и применил насилие в отношении стража правопорядка
Три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и обязанностью дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Такое наказание вынес Железнодорожный районный суд Улан-Удэ местному жителю за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников полиции.
Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в июне 2019 года мужчину задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале Улан-Удэ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На просьбу полицейских пройти дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении подсудимый ответил отказом и публично оскорбил полицейского.
После принудительного доставления в дежурную часть, он публично оскорбил находящегося там другого полицейского и применил к нему насилие.
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