Мэрия Улан-Удэ планирует приватизировать мусоровозы

Двенадцать сепцмашин ранее использовались Комбинатом по благоустройству



Депутаты Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ осмотрели объекты, которые планируется включить в прогнозный план приватизации на 2020 год, сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Это нежилое помещение площадью 105 кв метров на улице Дальненагорной, 2, два нежилых помещения на улице Заиграевской площадью 130 кв метров и 221 кв метр. А также - двенадцать мусоровозов 2006 и 2008 годов выпуска. Раньше они использовались Комбинатом по благоустройству для вывоза твердых бытовых отходов. Теперь это полномочия регионального оператора «ЭкоАльянс».



«Так как техника простаивает, предлагается включить ее в прогнозный план приватизации», - пояснила заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Ирина Муруева.



К технике уже проявили интерес субподрядчики «ЭкоАльянса» по вывозу мусора из районов республики.



Вопрос об утверждении прогнозного плана приватизации на 2020 год планируется рассмотреть на сессии Улан-Удэнского горсовета 19 февраля.



Фото: ulan-ude-info.ru



