18.02.2020
Мэрия Улан-Удэ планирует приватизировать мусоровозы

Мэрия Улан-Удэ планирует приватизировать мусоровозы

Двенадцать сепцмашин ранее использовались Комбинатом по благоустройству

Депутаты Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ  осмотрели объекты, которые планируется включить в прогнозный план приватизации на 2020 год, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это нежилое помещение площадью 105 кв метров на улице Дальненагорной, 2, два нежилых помещения на улице Заиграевской площадью 130 кв метров и 221 кв метр. А также -  двенадцать мусоровозов 2006 и 2008 годов выпуска. Раньше они использовались Комбинатом по благоустройству для вывоза твердых бытовых отходов. Теперь это полномочия регионального оператора «ЭкоАльянс».

«Так как техника простаивает, предлагается включить ее в прогнозный план приватизации», - пояснила заместитель председателя Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Ирина Муруева.

К технике уже проявили интерес субподрядчики «ЭкоАльянса» по вывозу мусора из районов республики.

Вопрос об утверждении прогнозного плана приватизации на 2020 год планируется рассмотреть на сессии Улан-Удэнского горсовета 19 февраля.

Фото: ulan-ude-info.ru

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