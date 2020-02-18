В Улан-Удэ определили места для сжигания прошлогодних напастей

Предновогодние буддийские обряды Дугжууба пройдут в 12 местах, работа общественного транспорта будет усилена

В Улан-Удэ определены двенадцать места для проведения буддийского обряда Дугжууба, который предваряет встречу Нового года по лунному календарю и начало Праздника Белого месяца Сагаалгана, сообщили в мэрии столицы Бурятии.Дугжууба - это обряд «устранения препятствий» - 64 злых сил, приносящих несчастья, болезни и смерть - с торжественным мистериальным уничтожением злых духов в очищающем огне. Церемония Дугжууба завершает подготовку буддистов к Новому году по лунному календарю.– четыре места проведения обряда, начало в 18:00:- Дацан «Хамбын хурээ», мкрн Верхняя Березовка, 10 а;- Буддийский центр «Римпоче багша», мкрн Лысая гора, ул. Стрелецкая, 1;- Буддийская община «Мамба Шакьямуни Зандан Жуу», мкрн Зеленый;- дацан «Гандан», пр. Автомобилистов, 1 «к».– пять мест:- Буддийская община «Гандан Жамба Лин», ул. Красногвардейская, 15, (район ост. «Республиканский бизнес инкубатор») в 18:30;- Буддийская община «Замбала», ул.Тобольская, 1 а, в 18:00 (костер на территории ВСГУТУ, Ключевская, 40) в 18:00;- Буддийский центр «Ламрим», ул. Бабушкина,188, (в районе ост. «мкрн Горького») в 19:00;- Буддийская община «Дхарма», пр. Строителей, 46 а (в районе МУП КСК), в 18:00;- Буддийская община «Джуд-Ши», 116 мкрн, ул. Целебная, 1 (за 106 мкрн), в 16:00.– три места с 17:30:- Буддийский центр «Гуншоп Цокпа», ул. Калинина (костер будет на ул. Набережной вблизи кафе «Грильяж»);- Буддийская община «Арья Дари», ул. Гурульбинская, 15 (в районе АО «БурятГАЗ»);- Буддийский центр «Отошо», ул. Каландаришвили (в районе стадиона «Спартак»).Обряд Дугжууба пройдет в столице Бурятии 22 февраля, а праздник Белого месяца улан-удэнцы встретят 24 февраля. В эти дни работа общественного транспорта будет усилена, отметили в городской администрации.Так, 22 февраля в день проведения обряда Дугжууба с 17:00 до окончания мероприятия, ориентировочно до 19:00, больше автобусов будет выделено в направлении мкрн Верхняя Березовка, Лысая гора, Зеленый, Левый берег, 100-х кварталов и др. На прилегающих территориях будет организовано дежурство постов ДПС, проведено грейдирование для парковки автомобилей. Возможен перевод светофорного объекта на пересечении ул. Николая Петрова – выезд на Верхнюю Березовку в режим «желтое мигание» с 15:00 – 21:00.А 24 февраля в связи с проведением праздника на площади Советов театрализованного представления, посвященного празднованию Сагаалгана, с 10:00 будет усилена работа маршрутов №№ 2, 3, 4, 15, 19, 33, 37, 40, 46, 55, 59, 82, 95, 97. Изменение схемы автобусных маршрутов в центре города не предусматривается. Решение о закрытии движения для личного автотранспорта через площадь Советов ГИБДД будет приниматься по обстановке.Фото: ulan-ude-info.ru