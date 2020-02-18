В Бурятии сохраняются высокие темпы роста промышленности

В январе 2020 года индекс промышленного производства вырос на 17,7 процента



В Бурятии индекс промышленного производства за январь нынешнего года по сравнению с январем 2019 года достиг 117,7 %, сообщил Бурятстат.



Индексы производства по основным видам промышленного производства равнялись: по добыче полезных ископаемых – 153,3 %; обрабатывающим производствам – 109,9 %; обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 97,9 %; водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 112,6 %.



Рост промышленного производства в январе 2020 года наблюдался по таким видам экономической деятельности, как добыча угля (индекс производства 181,5 %), добыча металлических руд (134,1 %), производство пищевых продуктов (110,2 %), производство напитков (111,9 %), производство текстильных изделий (130,0 %), производство

одежды (160,6 %), производство кожи и изделий из кожи (169,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 4,1 р.), производство прочей неметаллической минеральной продукции (141,8 %), производство прочих транспортных средств и оборудования (109,6 %), производство мебели (172,4 %), сбор, производство прочих готовых изделий (152,1), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (165,4 %).







Фото: sckkbur.ru



В Бурятии индекс промышленного производства за январь нынешнего года по сравнению с январем 2019 года достиг 117,7 %, сообщил Бурятстат.Индексы производства по основным видам промышленного производства равнялись: по добыче полезных ископаемых – 153,3 %; обрабатывающим производствам – 109,9 %; обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 97,9 %; водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 112,6 %.Рост промышленного производства в январе 2020 года наблюдался по таким видам экономической деятельности, как добыча угля (индекс производства 181,5 %), добыча металлических руд (134,1 %), производство пищевых продуктов (110,2 %), производство напитков (111,9 %), производство текстильных изделий (130,0 %), производствоодежды (160,6 %), производство кожи и изделий из кожи (169,6 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 4,1 р.), производство прочей неметаллической минеральной продукции (141,8 %), производство прочих транспортных средств и оборудования (109,6 %), производство мебели (172,4 %), сбор, производство прочих готовых изделий (152,1), сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (165,4 %). Как сообщал «Номер один» , в 2019 году индекс промышленного производства вырос в Бурятии на 14%. Драйверами выступили обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и еще ряд отраслей. Таким образом, республика сохраняет высокие темпы роста этого показателя.Фото: sckkbur.ru