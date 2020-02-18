В Бурятии бизнесмена оштрафовали за установленный без разрешения баннер

Сумма штрафа составила три тысячи рублей







Рекламный баннер, установленный без разрешения, сотрудники прокуратуры Бурятии обнаружили на одной из улиц села Сосново-Озерское.

«По закону, установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения от органа местного самоуправления. Самовольная установка рекламной конструкции не допускается», отметили в надзорном ведомстве.В отношении предпринимателя, установившего баннер, возбудили дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Бурятии бизнесмен оштрафован на 3 тысячи рублей.Фото: «Номер один»