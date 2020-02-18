«Прямо с горшка» на работу детей отправлять не хотят

Самозанятость подростков с 14 лет родители не одобряют, равно как и раннюю работу детей



Большинство родителей не хотят, чтобы у их несовершеннолетних детей старше 14 лет появилась возможность получить статус самозанятого и официально заниматься бизнесом.

Об этом сообщает исследовательский центр портала



Правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качества самозанятых. Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40 и 34% соответственно.



Судя по комментариям, россияне опасаются финансовых и юридических бизнес-рисков, последствия которых могут лечь на их плечи. Раннее предпринимательство, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.



Число сторонников проекта несколько возрастает с увеличением уровня доходов: если среди родителей с заработком до 30 тыс рублей таковых лишь 29%, то среди респондентов с зарплатой от 80 тыс рублей - 38%. Больше всего же сторонников инициативы — среди родителей подростков 15—17 лет (40%).



Отвечая на впорос «С какого возраста их дети должны иметь право работать самостоятельно без их разрешения?» 45% родителей посчитали, что ребенку можно работать или заниматься бизнесом, не спрашивая разрешения родителей, с 15-17 лет. Каждый десятый полагает, что подобное решение дети могут принять уже в 13-14 лет. Позволить работать детям 9-12 лет считают допустимым 4%. Дошкольникам и 7-8-леткам - лишь 1%: pltcm в своих комментариях родители поясняли, что ведут речь о детях-блогерах, артистах и актерах. Каждый пятый родитель против предоставления несовершеннолетним возможности работать и заниматься бизнесом.



Противников подобной перспективы среди мужчин больше, чем среди женщин (22 и 18% соответственно). Чаще всего же с критикой выступали родители в возрасте до 34 лет (25%).



Среди молодежи 14-17 лет на вопрос о возможности предоставления возможности легально заниматься бизнесом и регистрироваться в качестве самозанятых 45% отреагировали положительно, 29% — отрицательно.



«Дети должны иметь право работать с любого возраста. Если у молодого человека есть осознанная необходимость делать что-то полезное, то мы, взрослые, не вправе этому мешать. Мы можем поставить некоторые ограничения: работа не должна препятствовать получению образования. И выполняемая работа не должна ставить под угрозу здоровье молодого человека. Если речь идет об интеллектуальной работе, то сама постановка вопроса кажется странной. Многие дети в 9—10 лет уже намного дееспособнее некоторых взрослых: они легко разбираются в том, что кредит под «всего под два процента в день» намного дороже, чем под «десять процентов в год». Мы вообще очень сильно ограничиваем молодых людей в правах. В результате имеем кучу проблем «переходного» возраста, а потом еще и жалуемся на инфантилизм молодежи. А чего жаловаться? Мы же сами до 18 лет не позволяем людям за себя отвечать даже там, где они вполне могут это делать. А с 19 лет начинаем возмущаться тому, что молодое поколение не хочет брать на себя ни за что ответственность», - прокомментировал ситуацию вокруг самозанятых детей основатель SuperJob Алексей Захаров.



Фото: pixabay.com

Большинство родителей не хотят, чтобы у их несовершеннолетних детей старше 14 лет появилась возможность получить статус самозанятого и официально заниматься бизнесом.Об этом сообщает исследовательский центр портала SuperJob.ru , проведя опрос 1600 родителей детей в возрасте до 17 лет из всех федеральных округов страны.Правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качества самозанятых. Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40 и 34% соответственно.Судя по комментариям, россияне опасаются финансовых и юридических бизнес-рисков, последствия которых могут лечь на их плечи. Раннее предпринимательство, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.Число сторонников проекта несколько возрастает с увеличением уровня доходов: если среди родителей с заработком до 30 тыс рублей таковых лишь 29%, то среди респондентов с зарплатой от 80 тыс рублей - 38%. Больше всего же сторонников инициативы — среди родителей подростков 15—17 лет (40%).Отвечая на впорос «С какого возраста их дети должны иметь право работать самостоятельно без их разрешения?» 45% родителей посчитали, что ребенку можно работать или заниматься бизнесом, не спрашивая разрешения родителей, с 15-17 лет. Каждый десятый полагает, что подобное решение дети могут принять уже в 13-14 лет. Позволить работать детям 9-12 лет считают допустимым 4%. Дошкольникам и 7-8-леткам - лишь 1%: pltcm в своих комментариях родители поясняли, что ведут речь о детях-блогерах, артистах и актерах. Каждый пятый родитель против предоставления несовершеннолетним возможности работать и заниматься бизнесом.Противников подобной перспективы среди мужчин больше, чем среди женщин (22 и 18% соответственно). Чаще всего же с критикой выступали родители в возрасте до 34 лет (25%).Среди молодежи 14-17 лет на вопрос о возможности предоставления возможности легально заниматься бизнесом и регистрироваться в качестве самозанятых 45% отреагировали положительно, 29% — отрицательно.«Дети должны иметь право работать с любого возраста. Если у молодого человека есть осознанная необходимость делать что-то полезное, то мы, взрослые, не вправе этому мешать. Мы можем поставить некоторые ограничения: работа не должна препятствовать получению образования. И выполняемая работа не должна ставить под угрозу здоровье молодого человека. Если речь идет об интеллектуальной работе, то сама постановка вопроса кажется странной. Многие дети в 9—10 лет уже намного дееспособнее некоторых взрослых: они легко разбираются в том, что кредит под «всего под два процента в день» намного дороже, чем под «десять процентов в год». Мы вообще очень сильно ограничиваем молодых людей в правах. В результате имеем кучу проблем «переходного» возраста, а потом еще и жалуемся на инфантилизм молодежи. А чего жаловаться? Мы же сами до 18 лет не позволяем людям за себя отвечать даже там, где они вполне могут это делать. А с 19 лет начинаем возмущаться тому, что молодое поколение не хочет брать на себя ни за что ответственность», - прокомментировал ситуацию вокруг самозанятых детей основатель SuperJob Алексей Захаров.Фото: pixabay.com