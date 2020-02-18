18.02.2020
Житель Бурятии выплатил более 500 тыс руб за незаконную добычу соболя

Житель Бурятии выплатил более 500 тыс руб за незаконную добычу соболя

Браконьера задержали полицейские, когда он возвращался из леса домой с  пушниной

В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с местного жителя 556 тыс  рублей ущерба, причиненного природе в результате незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, сообщили в республиканском управлении ФССП.

С таким иском в суд обратились представители Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.

Как стало известно, не имея разрешительных документов, мужчина произвел добычу нескольких особей соболя и кабарги. Браконьера задержали сотрудники полиции, когда он возвращался из леса домой с необработанной пушниной. В результате незаконной добычи животных мужчина стал фигурантом уголовного дела. В рамках гражданского иска суд постановил взыскать с него сумму материального ущерба в размере 556 тыс рублей, рассчитанную по специальной методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. В отношении браконьера приставы  возбудили исполнительное производство.

Исполнить решение суда удалось благодаря обращению взыскания на денежные средства, находившиеся на банковском счете осужденного. На основании постановления судебного пристава с расчетного счета должника списана большая часть суммы задолженности, а оставшаяся с пенсионного счета.

На сегодня взысканные средства перечислены на счет Бурприроднадзора, а сумма исполнительского сбора в размере 38 955 руб в доход государства.

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
браконьер соболь ущерб компенсация
^