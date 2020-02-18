Житель Бурятии выплатил более 500 тыс руб за незаконную добычу соболя

Браконьера задержали полицейские, когда он возвращался из леса домой с пушниной



В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с местного жителя 556 тыс рублей ущерба, причиненного природе в результате незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, сообщили в республиканском управлении ФССП.



С таким иском в суд обратились представители Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.



Как стало известно, не имея разрешительных документов, мужчина произвел добычу нескольких особей соболя и кабарги. Браконьера задержали сотрудники полиции, когда он возвращался из леса домой с необработанной пушниной. В результате незаконной добычи животных мужчина стал фигурантом уголовного дела. В рамках гражданского иска суд постановил взыскать с него сумму материального ущерба в размере 556 тыс рублей, рассчитанную по специальной методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. В отношении браконьера приставы возбудили исполнительное производство.



Исполнить решение суда удалось благодаря обращению взыскания на денежные средства, находившиеся на банковском счете осужденного. На основании постановления судебного пристава с расчетного счета должника списана большая часть суммы задолженности, а оставшаяся с пенсионного счета.



На сегодня взысканные средства перечислены на счет Бурприроднадзора, а сумма исполнительского сбора в размере 38 955 руб в доход государства.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

