ВСЖД повторно использует почти 93 процента отходов

В прошлом году магистраль направила на природоохранную деятельность более 100 млн рублей



Восточно-Сибирская железная дорога направила в прошлом году более 100 млн рублей на природоохранную деятельность. Такие данные приведены на заседании технологического совета по природоохранной деятельности и снижению негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в пресс-службе магистрали.



«Экология была и, безусловно, останется одной из значимых составляющих работы инженерного блока дороги», – отметил первый заместитель начальника ВСЖД Евгений Ларин.



По его словам, приоритетными направлениями для магистрали являются снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение современных ресурсосберегающих технологий, создание системы эффективного обращения с отходами.



В 2019 году дорога снизила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 3% в сравнении с 2018 годом. Также в прошлом году уменьшен уровень водопотребления на 42,13 тыс кубометров.



В рамках инвестиционных программ за период с 2015 по 2019 год модернизировано, реконструировано и построено вновь шесть локальных очистных сооружений для локомотивных депо на станциях Иркутск-Сортировочный, Тайшет, Коршуниха-Ангарская, Вихоревка, Северобайкальск, Улан-Удэ. В прошлом году начались проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений депо на станции Зима.



В полной мере реализован проект по вовлечению отходов во вторичный оборот: структурные подразделения магистрали передали на вторичную переработку более 52 тонн макулатуры, что на 10% больше, чем в 2018 году. Стоит отметить что, ВСЖД – единственная среди российских железных дорог, где повторно используется 92,8% отходов.



Фото: visual.rzd.ru

