Спортсменку из Бурятии наградили за прошлогодний чемпионат мира

Наталье Шадриной и ее тренеру дадут по 400 тысяч

- Мы не согласны с решением судей, я уверен, у нас отобрали эту победу. Мы возмущены, что у нас не приняли протест. Я считаю, это сто процентов выигранный бой. У нас на руках решения судей. Разногласия по мнениям судей мощные. Есть судьи, которые полностью отдали все баллы бразильянке. В то же время, другие судьи смотрят те же раунды, и отдают баллы нашей спортсменке, - сказал после поражения тренер Бато-Мунко Ванкеев.





Капитан сборной России по женскому боксу Наталья Шадрина получит премию от республики в размере 400 тысяч рублей. Бурятскую спортсменку и ее тренера поощрили за прошлогодний чемпионат мира в Улан-Удэ, хотя Шадрина не смогла завоевать медали турнира.Указ о предоставлении единовременной денежной выплаты Наталье и ее наставнику Бато-Мунко Ванкееву 14 февраля подписал Алексей Цыденов.Напомним, чемпионат мира прошел в Улан-Удэ в 2019 году и по оценке федерации бокса России стал лучшим в истории. На ЧМ-2019 спортсменка из Бурятии уступила представительнице Бразилии Ясмин Феррейра всего один балл.Сразу после поединка сборная России подала протест в надежде на то, что судьи пересмотрят решение. Однако супервайзер AIBA не принял протест, аргументировав отказ тем, что «здесь рассматривать нечего».В турнире приняли участие три спортсменки из Бурятии – Наталья Шадрина в роли капитана, Кристина Ткачева и Людмила Воронцова. Воронцова сумела выиграть серебряную медаль. По итогам турнира Воронцова получила от федерации бокса России автомобиль и денежную премию в размере 5 млн рублей.