В Улан-Удэ «Намгар» поздравит земляков с Сагаалганом

Культовая фолк-группа выступит в большом концерте, который состоится в ФСК



Популярная группа «Намгар» выступит в большом концерте в честь празднования Сагаалгана. Группа специально прилетит из Москвы поздравить земляков с наступлением нового года по восточному календарю, сообщили в минкульте Бурятии.



С 2001 года ключевые участники группы – Намгар Лхасаранова и Евгений Золотарев – выступают по всему миру, чтобы как можно больше людей узнали об истории многовековой музыкальной культуры Сибири, Великой степи и гор. Уникальный голос и традиционное пение Намгар, ее игра на хомусе и национальном монгольском струнном инструменте - ятаге, а также звучащие бурятская чанза и хомус Евгения изящно синтезированы с современными музыкальными традициями world music.



Слияние бурятско-монгольской традиции и современных рок-джазовых элементов с необыкновенным тембром голоса бурятской звезды Намгар Лхасарановой производят неизгладимое впечатление на слушателей всего мира, от Норвегии до Малайзии и США.



Дочь степи, Намгар Лхасаранова, выросла в крошечной деревне Кункур, неподалеку от слияния границ России, Китая и Монголии, а ее имя в переводе с тибетского означает «белое облако». Мелодии, которые звучат сегодня на фестивальных сценах и концертных площадках по всему миру, родом из детства Намгар, переданы известной певице по наследству от её бабушек, дедушек и отца. Аутентичный голос, обладание различными стилями пения и аккуратное обращение с материалом сделали Намгар Лхасаранову хранительницей традиционной бурятско-монгольской музыки. В течение уже более десяти лет группа выступает во всем мире на крупных международных фестивалях, завоевывая аудиторию глубиной и выразительностью бурятских народных песен.



Начало праздничного концерта в 15 часов. С 13 часов развернется выставка картин, скульптур, ювелирных украшений. В фойе ФСК можно будет приобрести подарки, сувениры, книги. Поиграть в национальные игры, поучиться бурят-монгольской каллиграфии, пошиву бурятской одежды на площадках мастер-классов.



Кроме того, «Намгар» выступит на фестивале современной музыки UU.SOUND 28 февраля в клубе «69» (ул. Ключевская, 4в. Бывший Studio 21).



Фото: minkultrb.ru

