СЦКК планирует утроить выпуск продукции

Поставлена задача довести выпуск картона до 300 тыс тонн в год



Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат поставил стратегическую задачу довести выпуск продукции до 300 тыс тонн в год. В 2014 году производительность составляла 54 тыс тонн картона, по итогам прошлого года – 108 тыс тонн. Сейчас идет поиск инвестора для запуска второй картоноделательной машины по выпуску крафт-бумаги, рассказала депутатам Народного Хурала Бурятии, посетившим СЦКК, их коллега, гендиректор комбината Лиля Деева.



Селенгинский ЦКК продолжает модернизацию производства. В конце прошлого года здесь установлен биотопливный котел. Новое оборудование своими глазами смогли увидеть депутаты Комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам в ходе рабочей поездки по Кабанскому району, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«Селенгинский ЦКК – единственное предприятие в республике, которое использует в качестве топлива кородревесные отходы вместо угля. Мы вывели один угольный котел в резерв и запустили вместо него биотопливный. Решаем вопрос утилизации кородревесных отходов и снижаем выбросы в атмосферу. Экологический проект дает и экономический эффект – мы заменили дорогой уголь на бесплатное топливо», - пояснила Лиля Деева.



При рубке щепы есть отсев: кора и мелкая фракция, которые по технологии не подходят для варки целлюлозы. У всех предприятий – головная боль как их утилизировать. На Селенгинском ЦКК с конца декабря все это сжигается в биотопливном котле.



«Если бы мы использовали только угольные котлы, то тратили бы в сутки тысячу тонн угля. Сегодня мы вышли на параметры 700 тонн. Полностью заменить угольные котлы у нас не получится, так как нет такого количества отходов. Конечно, мы будем собирать со всей республики отходы лесной промышленности, но и этого недостаточно», - рассказывает начальник ТЭЦ Селенгинского ЦКК Алексей Купцов.



Новый котел повысит надежность использования основного оборудования теплоэлектростанции, что значительно улучшит экономические показатели предприятия; уменьшится потребление угля в среднем на 30-40 тыс тонн в год за счет переработки кородревесных отходов комбината.



Котел выбран с перспективой на развитие производства - запуск второй картоноделательной машины. И тогда количество отходов будет как раз достаточным, чтобы загрузить котел на полную мощность», - добавил заместитель директора Андрей Черниговский.



Все строительные и монтажные работы, включая стоимость самого котла, обошлись СЦКК в 567 ммлн рублей. Источниками финансирования проекта стали: прибыль от текущей деятельности СЦКК и кредитные ресурсы.



Крафт-бумага (нем. Kraft — сила) — высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов, бумажных шпагатов и т. п.



Селенгинский ЦКК - одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, единственный в мире целлюлозный комбинат, работающий по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, переработка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона тарного, гофропродукции. В 2015 году восстановил работу после угрозы банкротства. В конце 2013 года, когда комбинат входил структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, из-за поломки оборудования и многомиллионных долгов производство на нем было приостановлено, без работы могли остаться более 1,5 тыс человек. Однако 23 декабря 2013 года бурятская компания «Байл» выкупила контрольный пакета акций СЦКК у Bravelink Ltd. Региональное правительство оказало тогда предприятию административную поддержку. Новое руководство комбината начало модернизацию производства.



Фото: hural-buryatia.ru Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат поставил стратегическую задачу довести выпуск продукции до 300 тыс тонн в год. В 2014 году производительность составляла 54 тыс тонн картона, по итогам прошлого года – 108 тыс тонн. Сейчас идет поиск инвестора для запуска второй картоноделательной машины по выпуску крафт-бумаги, рассказала депутатам Народного Хурала Бурятии, посетившим СЦКК, их коллега, гендиректор комбината Лиля Деева.Селенгинский ЦКК продолжает модернизацию производства. В конце прошлого года здесь установлен биотопливный котел. Новое оборудование своими глазами смогли увидеть депутаты Комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам в ходе рабочей поездки по Кабанскому району, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.«Селенгинский ЦКК – единственное предприятие в республике, которое использует в качестве топлива кородревесные отходы вместо угля. Мы вывели один угольный котел в резерв и запустили вместо него биотопливный. Решаем вопрос утилизации кородревесных отходов и снижаем выбросы в атмосферу. Экологический проект дает и экономический эффект – мы заменили дорогой уголь на бесплатное топливо», - пояснила Лиля Деева.При рубке щепы есть отсев: кора и мелкая фракция, которые по технологии не подходят для варки целлюлозы. У всех предприятий – головная боль как их утилизировать. На Селенгинском ЦКК с конца декабря все это сжигается в биотопливном котле.«Если бы мы использовали только угольные котлы, то тратили бы в сутки тысячу тонн угля. Сегодня мы вышли на параметры 700 тонн. Полностью заменить угольные котлы у нас не получится, так как нет такого количества отходов. Конечно, мы будем собирать со всей республики отходы лесной промышленности, но и этого недостаточно», - рассказывает начальник ТЭЦ Селенгинского ЦКК Алексей Купцов.Новый котел повысит надежность использования основного оборудования теплоэлектростанции, что значительно улучшит экономические показатели предприятия; уменьшится потребление угля в среднем на 30-40 тыс тонн в год за счет переработки кородревесных отходов комбината.Котел выбран с перспективой на развитие производства - запуск второй картоноделательной машины. И тогда количество отходов будет как раз достаточным, чтобы загрузить котел на полную мощность», - добавил заместитель директора Андрей Черниговский.Все строительные и монтажные работы, включая стоимость самого котла, обошлись СЦКК в 567 ммлн рублей. Источниками финансирования проекта стали: прибыль от текущей деятельности СЦКК и кредитные ресурсы.(нем. Kraft — сила) — высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов, бумажных шпагатов и т. п.- одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, единственный в мире целлюлозный комбинат, работающий по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, переработка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона тарного, гофропродукции. В 2015 году восстановил работу после угрозы банкротства. В конце 2013 года, когда комбинат входил структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, из-за поломки оборудования и многомиллионных долгов производство на нем было приостановлено, без работы могли остаться более 1,5 тыс человек. Однако 23 декабря 2013 года бурятская компания «Байл» выкупила контрольный пакета акций СЦКК у Bravelink Ltd. Региональное правительство оказало тогда предприятию административную поддержку. Новое руководство комбината начало модернизацию производства. Как сообщал «Номер один» , сейчас СЦКК претендует на статус резидента ТОР с планом запуска новой линии для производства пакетов из крафт-бумаги.Фото: hural-buryatia.ru