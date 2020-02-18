Власти Бурятии к юбилею Победы выплатят ветеранам по 10 тысяч рублей

На рассмотрение сессии Хурала Бурятии внесен законопроект «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Документ предусматривает единовременную выплату ветеранам и инвалидам войны в размере 10 тысяч рублей. Труженики тыла получат по пять тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, на 1 февраля 2020 года в республике проживает 200 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 5045 тружеников тыла.
Всего на выплаты из республиканского бюджета будет выделено 27,3 млн рублей.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился к 75-летию Победы выплатить из федерального бюджета
всем ветеранам войны по 75 тысяч рублей, труженика тыла – по 50 тысяч.
Фото: «Номер один»
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