Власти Бурятии к юбилею Победы выплатят ветеранам по 10 тысяч рублей

Выплата труженикам тыла составит пять тысяч





На рассмотрение сессии Хурала Бурятии внесен законопроект «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».