В Улан-Удэ каждая четвертая поездка в трамвае может стать бесплатной

Однако это не коснется тех, кто платит наличными





Инициативу сделать бесплатной каждую четвертую поездку в муниципальном транспорте сейчас обсуждается в администрации Улан-Удэ. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- Сегодня мы рассматриваем такую идею, чтобы на нашем муниципальном транспорте - на трамвае, четвертую поездку сделать бесплатной. Но это возможно только для тех пассажиров, кто расплачивается либо карточкой, либо телефоном, либо иным каким-то гаджетом. Потому что в электронной системе можно отследить первая это поездка, или вторая, третья или четвертая, - сказал мэр города.По словам Игоря Шутенкова, чтобы эти механизмы заработали в автобусах, необходимо перевести их на безналичный расчет.- С июля этого года планируется внедрение в автобусах кассового аппарата. Если будет внедрен кассовый аппарат, то водителю будет просто интереснее работать безналичным расчетом, - отметил мэр.Такой вариант расчета может стать приоритетным в связи с тем, что законом о применении контрольно-кассовой техники в РФ требования к регулярным перевозкам ужесточаются.Фото: мэрия Улан-Удэ