Артиллеристы ВВО вышли в поле сразу на 13 полигонах

В боевой подготовке участвуют более 2,4 тыс единиц вооружения и военной техники



В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии. На полигоны округа в Бурятии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях вышли более 11 тыс военнослужащих.



В ходе практической части мероприятия артиллерийские подразделения совершают многокилометровые марши на штатной технике с отработкой задач по противодействию условным диверсионно-разведывательным группам, сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие в составе артиллерийских подразделений выполнят нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».



В рамках полевого выхода запланировано более 200 боевых стрельб с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также более 100 тренировок по управлению огнем. В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процв занятий будет проведено ночью, для координации действий расчетов спланировано применение БЛА с аппаратурой ночного видения.



Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в частности самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «Мста-С», «Малка», минометных комплексов «Сани», 240-мм самоходных минометов «Тюльпан». В тоже время расчеты реактивных систем залпового огня «Град» «Торнадо-Г» и «Ураган» проведут боевые стрельбы по групповым целям. Экипажи противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», «Штурм-С» и «Корнет» уничтожат легкобронированные цели и танки условного противника.



Фото: пресс-служба ВВО

