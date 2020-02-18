Ехать на Дальний Восток хотят в большинстве сами дальневосточники

«Портрет переезжающего» кандидата составлен на основе ежегодного анализа откликов на вакансии



В 2019 году доля дальневосточных соискателей, рассматривающих возможность работы на Дальнем Востоке, в общей массе откликов выросла с 64 до 71%. Для сравнения: в 2017 году только 57% жителей ДФО направляли резюме работодателям своего региона, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).



«Рост доли местных кандидатов в базе АРЧК мы связываем с регулярным информированием соискателей о возможностях для трудоустройства. Агентство организует и участвует в ярмарках вакансий, оргнаборах, взаимодействует с соискателями напрямую и через портал «Работа на Дальнем Востоке», информируя о вакансиях на предприятиях ДФО. Это имеет эффект – год от года все больше местных специалистов находят желаемую работу в своем регионе», – прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК Гасан Гасанбалаев.



Наиболее активны в поиске работы на Дальнем Востоке кандидаты в возрасте от 25 до 44 лет. Этот показатель по сравнению с прошлым годом не изменился. При этом женщин, готовых сменить место жительства ради достойной работы стало вдвое больше: в 2019 году на их долю пришлось уже 28% от всех откликов недальневосточных кандидатов.



«Женщины, в целом более осторожны, они более взвешенно оценивают риски, связанные с переездом. И увеличение их числа среди соискателей работы на Дальнем Востоке можно связать с ростом доверия к гарантиям работодателей и программам развития региона. Это на самом деле так. Переезжающие имеют возможность воспользоваться мерами поддержки в рамках программы повышения трудовой мобильности населения: привлеченным работникам компенсируют затраты на переезд семьи, провоз багажа, найм жилья и т.д.», – сказал Гасан Гасанбалаев.



Треть недальневосточных кандидатов, отозвавшихся на предложение о работе в 2019 году, имеют высшее образование. Значительная часть кандидатов готова переехать для работы на инженерных позициях в крупных проектах. По итогам 2019 года 44% откликов приходится на инженерно-технические должности: главный энергетик, инженер КИПиА, инженер АСУ ТП, технолог. Эти позиции преимущественно уникальные в рамках производства работодателя.



«Интерес к этим профилям сохранится и в текущем году, о чем говорят переданные в работу АРЧК заявки от работодателей. Их более 50% в портфеле вакансий, – считает Гасан Гасанбалаев.– От привлечения специалистов, имеющих выдающийся трудовой опыт, редкие навыки, профессии и компетенции, регион выигрывает – производства развиваются, тиражируется уникальный опыт. Хочу подчеркнуть, что поиск кадров вне региона считаем оправданным только в случае, если на дальневосточном рынке труда нужных кандидатов не находим», – отметил он.



В числе территорий, откуда готовы мигрировать кадры, – Московская, Ленинградская, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области, республики Крым и Башкортостан, Красноярский край.

Кроме того, по словам Гасана Гасанбалаева, среди переезжающих стали заметны бывшие жители Дальнего Востока. «Люди, когда-то искавшие лучшей работы в западной части страны, сейчас находят ее на предприятиях ДФО. Пока их возвращение нельзя назвать трендом, но такое настроение мы отмечаем», – сказал он.



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