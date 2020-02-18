В Бурятии жаловаться Уполномоченному по правам человека станет проще

Обращения можно будет отправлять омбудсмену на сайт или электронную почту





В повестку очередной сессии Хурала Бурятии включен вопрос о внесении изменений в закон «Об Уполномоченном по правам человека».

Как сообщили в пресс-службе парламента, согласно поправкам, предлагается установить сроки для внесения кандидатур на пост омбудсмена. Это не ранее двух месяцев и не позднее месяца до окончания срока полномочий действующего уполномоченного. Также в случае принятия поправок омбудсмен должен будет рассматривать жалобы, поступившие на официальный сайт или официальную электронную почту, а также устные обращения граждан, в том числе иностранцев и лиц без гражданства.Кроме того, узнав о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, а также в случаях, имеющих особое общественное значение, или если потерпевшие не в состоянии самостоятельно использовать правовые средства защиты, омбудсмен вправе по собственной инициативе принимать меры в пределах своей компетенции.Накануне законопроект поддержали депутаты из Комитета по государственному устройству. Окончательное решение парламентарии примут на сессии республиканского парламента 3 марта.Фото: «Номер один»