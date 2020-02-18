В Забайкалье выявили незаконный перевод в КНР 1,2 млн долларов

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет



Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов выявили таможенники Забайкалья. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



Сотрудники таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.



В течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» на расчетные счета организатора этого преступления перечислялись денежные средства.



Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.



За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой». Проводится расследование.



Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.



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