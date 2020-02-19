Мышиный король

«Жираф» собрался как-то мышь построить... Так могла бы начинаться басня о создании в Улан-Удэ семиметрового символа этого года на одном из зданий

Мы басни, к сожалению, не пишем. Поэтому расскажем все, как обычно, прозой.Семиметровый символ года - мышь - украсит фасад здания по улице Ключевской, 2 А, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. Светодиодная подсветка станет 11-м по счету знаком восточного гороскопа, которые уже смонтированы на фасадах домов Улан-Удэ к празднику Белого месяца.Вроде бы, всего лишь мышь, а оказалась дороже свиньи. Ведь символ прошлого года смонтировали всего за 198 тыс. рублей, тогда как грызун обойдется в целых 248 тысяч. К слову, созданием мыши займется организация под названием РА «Жираф». Вот компания какая!Мэрия, кстати, уже завершает свой проект по установке символов года на фасадах домов. Как сообщает пресс-служба, мышь стала 11-й по счету. Всего же символов 12. Значит ли это, что вскоре все закончится?Останавливаться на достигнутом не наш метод. Поэтому мы предлагаем несколько проектов, которые продолжили бы славную традицию создавать животных - символов года. Начать можно со статуй: каждый год – по одной. А закончить живыми зверями. Представляете, бурятские ученые в честь следующего года Мыши (через 12 лет) вывели семиметровую мышь-мутанта, которая будет олицетворять символ года и наводить страх на наших врагов. И друзей. Да и на нас, в общем-то…Нарисовал Укусика Покусай