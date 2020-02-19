В Бурятии школьников тестировали на наркотики без согласия родителей

Вместо врача-нарколога осмотры проводила медсестра





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о профилактике наркомании среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Закаменского района и Закаменской ЦРБ.

По закону к компетенции образовательного учреждения относится организация социально-психологического тестирования учащихся для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.«Проверкой установлено, что директором одной из школ не создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение тестирования. В двух школах тестирование проведено без согласий законных представителей несовершеннолетних. Профилактические медосмотры учащихся проведены не врачом психиатром-наркологом, а медицинской сестрой центральной районной больницы», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Руководителям учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»