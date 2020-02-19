ТГК-14 обязали наладить водоснабжение мкрн Аэропорт в Улан-Удэ

Его жители получают мутную и грязную горячую воду с неприятным запахом



ТГК-14 обязана отрегулировать качество горячей воды, подаваемой жителям поселка Аэропорт в Улан-Удэ. Забайкальский краевой суд подтвердил законность и обоснованность решения Центрального районного суда Читы по исковым требованиям Управления Роспотребнадзора по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



В конце 2019 года управление Роспотребнадзора инициировало иск к ТГК-14 о предоставлении горожанам, проживающим в поселке Аэропорт Улан-Удэ услуги по горячему водоснабжению по открытой системе, соответствующей санитарным правилам и нормам. Дело в том, что в домах жителей этого городского микрорайона из кранов бежала горячая вода грязного цвета, мутная, с неприятным запахом. Поводом для обращения в суд послужили материалы расследований по неоднократным жалобам горожан.



Центральный районный суд Читы исковые требования управления удовлетворил в полном объеме. Энергокомпания обжаловала его в вышестоящий суд. Однако теперь решение первой судебной инстанции вступило в законную силу.



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