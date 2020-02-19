В Бурятии приставы заставили владелицу пекарни устранить нарушения

Это оказалось нелегким делом





В Бурятии судебные приставы обязали индивидуального предпринимателя устранить нарушения закона при производстве хлеба и мучных изделий в пекарне, расположенной в Гусиноозерске.

Как сообщили в УФССП РБ, в ходе проверки прокуратуры в пекарне были выявлены многочисленные нарушения требований технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Материалы проверки направили в суд, который обязал хозяйку пекарни устранить нарушения. В их числе, в частности, было требование изменить планировку производственных помещений, что позволило бы исключить встречные и перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции.Решение суда было исполнено после неоднократных требований судебного пристава, привлечения хозяйки пекарни к административной ответственности с назначением штрафа в размере 2,5 тысяч рублей и взыскания исполнительского сбора.Фото: pixabay.com