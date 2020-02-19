19.02.2020
В Улан-Удэ вор украл гаджет ценой почти в 60 тыс рублей

В Улан-Удэ вор украл гаджет ценой почти в 60 тыс рублей

Злоумышленник попал на видеокамеры  магазина цифровой и бытовой техники

В Улан-Удэ полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего дорогостоящий телефон в магазине цифровой и бытовой техники, расположенном в торговом центре на улице Жердева, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мобильный похищен подозреваемым с витрины магазина, где был выставлен в числе других гаджетов. Ущерб составил около 57 тыс рублей.

Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: пуховик, джинсы и ботинки черного цвета, шапка вязаная черная.

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о данном гражданине либо его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефонам: 8(924)353-77-28, 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).



Фото и видео: МВД по Бурятии
преступность кража розыск
^