В Улан-Удэ вор украл гаджет ценой почти в 60 тыс рублей
Злоумышленник попал на видеокамеры магазина цифровой и бытовой техники
В Улан-Удэ полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего дорогостоящий телефон в магазине цифровой и бытовой техники, расположенном в торговом центре на улице Жердева, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мобильный похищен подозреваемым с витрины магазина, где был выставлен в числе других гаджетов. Ущерб составил около 57 тыс рублей.
Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.
Был одет: пуховик, джинсы и ботинки черного цвета, шапка вязаная черная.
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