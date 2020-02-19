19.02.2020
В Улан-Удэ получили паспорта РФ уроженцы Индии и Монголии

В Улан-Удэ получили паспорта РФ уроженцы Индии и Монголии

Двое из них буддийские священнослужители, которые являлись воспитанниками мужского монастыря в Индии

В Управлении по вопросам миграции МВД по Бурятия сегодня вручили паспорта граждан России уроженцам Индии и Монголии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Главный документ гражданина Российской Федерации получили двое священнослужителей местной буддийской религиозной организации «Мамба-дацан», которые являлись воспитанниками мужского монастыря в Индии и на момент прибытия в Бурятию имели статус лиц без гражданства.



Также паспорт Российской Федерации вручен уроженке Монголии, длительное время проживавшей на территории Украины. Женщина приехала в Бурятию для воссоединения с семьей.



  В торжественной обстановке обладатели новых паспортов произнесли торжественную клятву и присягнули на верность российскому государству.

Примечательно, что все трое получили паспорта в канун наступления Нового года по лунному календарю, который наступит в Бурятии и Монголии 24 февраля.

Фото: МВД по Бурятии
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