В Бурятии активисты ОНФ отстаивают права жительницы «дома-призрака»

Они призывают власти восстановить в очереди на получение жилья собственницу «несуществующего» дома



В Бурятии активисты Общероссийского народного фронта выступили в защиту жительницы поселка Новый Уоян и просят власти Северо-Байкальского района восстановить ее в очереди на расселение из аварийного жилья. «Из-за так называемой технической ошибки дом женщины чиновники признали несуществующим», - сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



В региональное отделение ОНФ обратилась жительница дома №3 по улице Статибининку поселка Новый Уоян Северо-Байкальского района. Женщина десять лет не может добиться переселения из аварийного дома. В 2009 году межведомственная комиссия признала этот дом признан аварийным, но позже он был исключен из программы переселения на 2013–2017 годы в связи с допущенной ошибкой в адресе: «ул. Статибининку д. 3-2, 3». Такого дома, по мнению администрации муниципального образования, не существует.



Жительница обратилась в суд с требованием обязать администрацию Северо-Байкальского района выкупить ее жилое помещение из-за непригодности для проживания. Суд отказал, так как в акте указан дом «3-2, 3», а акта об обследовании по этому адресу нет



Кроме этого, в ходе суда и прокурорской проверки было упущено проведение опроса членов межведомственной комиссии, которые подписывали заключение.



Обращение в прокуратуру результатов также не принесло. Ответы заявительница получает однотипные: акта на ваш дом нет, а акт, который имеется, составлен на дом, которого не существует. Из-за ошибки чиновников, которую никто не хочет признавать, жительница повторно смогла добиться признания дома аварийным только в 2018 году. Всего в очереди для расселения состоят 760 семей из Северо-Байкальского района. И женщина снова попадает в конец списка.



«Ошибка в документах действительно присутствует и носит технический характер. Ее необходимо устранить и предоставить возможность переселения из аварийного жилья. Поэтому активисты ОНФ направили запрос в прокуратуру Бурятии для проведения проверки в отношении должностных лиц, допустивших ошибку и исключивших дом из программы, – отметила эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» в Бурятии Светлана Авздевич. – Также мы просим защитить права собственника и восстановить ее в очереди на жилье в соответствии с первоначальным актом от 2009 года. Вместе с тем хочу заметить, что в состав межведомственных комиссий муниципальных образований входят сотрудники администраций, и работа зачастую носит формальный подход, поэтому мы направим обращение в администрацию Северо-Байкальского района с предложением рассмотреть возможность введения в состав межведомственной комиссии представителей общественных организаций».



Фото: ОНФ





