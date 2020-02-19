В Улан-Удэ продлили маршрут №16

Теперь автобусы будут ездить до ул. Лимонова





С 20 февраля маршрут №16, 16 «Квартал» (мкр. Забайкальский - Элеватор) будет продлен с остановки «Элеватор» до ул. Лимонова. В схему маршрута будут добавлены остановки «Площадь Комсомольская», «Проходная ЛВРЗ», «Аквабур». Отстой автобусов будет осуществляться в районе конечной остановки трамвая №4, сообщили в мэрии Улан-Удэ.





«Изменения вносятся с учетом предложения жителей улиц Гагарина, Цивилева, Хахалова о ликвидации стоянки автобусов ЛиАЗ вблизи жилых домов, а также обеспечения беспересадочного проезда пассажиров по данному маршруту до района ЛВРЗ», отметили в мэрии.Фото: «Номер один»