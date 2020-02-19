Дамбинима Самбуев назначен главврачом БСМП

Экс-министра здравоохранения Бурятии уже представили коллективу больницы





Вчера министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова представила коллективу Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи нового главного врача. Как сказано в пресс-релизе БСМП, им стал «известный организатор, руководитель здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев».

«Сегодня мы видим, как постоянно ставятся новые задачи, выдвигаются новые требования в системе здравоохранения. Мы видим число обращений как от медицинского сообщества, так и от пациентского. Мы реально понимаем, что где–то необходимы срочные, где то немедленные решения, которые требуют изменений. Нам необходимо нам всем меняться, выстраивать главную задачу, ради которой служим с вами, уважаемые коллеги! Это – оказание качественной, безопасной, экстренной медицинской помощи!», сказала Евгения Лудупова.



