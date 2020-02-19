Дамбинима Самбуев назначен главврачом БСМП

Вчера министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова представила коллективу Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи нового главного врача. Как сказано в пресс-релизе БСМП, им стал «известный организатор, руководитель здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев».
В напутственном слове Евгения Лудупова поблагодарила коллектив БСМП за напряженную работу, профессионализм и отметила важность реализации актуальных задач, поставленных перед больницей.
«Сегодня мы видим, как постоянно ставятся новые задачи, выдвигаются новые требования в системе здравоохранения. Мы видим число обращений как от медицинского сообщества, так и от пациентского. Мы реально понимаем, что где–то необходимы срочные, где то немедленные решения, которые требуют изменений. Нам необходимо нам всем меняться, выстраивать главную задачу, ради которой служим с вами, уважаемые коллеги! Это – оказание качественной, безопасной, экстренной медицинской помощи!», сказала Евгения Лудупова.
Далее с приветственным словом выступил новоиспеченный главный врач.
«Уважаемые коллеги! Перед нами задачи стоят огромные, и потенциал, который есть у коллектива БСМП, он действительно, огромный, - заявил Дамбинима Самбуев. - Больница скорой медицинской помощи имеет статус республиканской, 90% поступивших - это пациенты экстренные. В экстренной медицине каждая секунда важна. Задачи наши понятны – предоставлять качественную, безопасную медицинскую помощь. И я, влившись в ваш коллектив, буду все делать все для блага нашего населения и коллектива. Нам важно работать слаженно, и я хочу пожелать всем нам успеха в совместной работе!».
Напомним, в январе этого года Дамбинима Самбуев покинул пост главы Минздрава Бурятии
, написав заявление «по-собственному». Отставке предшествовало множество серьезных нареканий в адрес работы министерства.
На новую работу экс-министр, вероятно, будет ездить на Toyota Land Cruiser 200, который он на днях купил в Иркутске
за 2,7 млн рублей.
Фото: БСМП
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