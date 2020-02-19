В Народном Хурале Бурятии заполнят вакансию «начальника Чукотки»

Депутатам предстоит утвердить председателя парламентской комиссии «Север»



Председателя комиссии Народного Хурала «Север» предстоит утвердить на очередной сессии депутатам парламента Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Этот вопрос обсуждался на заседании Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям. Как пояснил зампред комитета Сергей Дорош, ранее комиссию возглавляла Евгения Лудупова. В связи с досрочным прекращением ее депутатских полномочий, нужно определить нового председателя. Он избирается из числа членов комиссии открытым голосованием.



Напомним, комиссия «Север» создана в апреле 2019 года по инициативе депутатов, представляющих северные районы республики. В ее составе - Оксана Бухольцева, Олег Голюк, Николай Дашеев, Сергей Дорош, Василий Зубаков, Александр Лоншаков, Игорь Зубарев, Виктор Мальцев, Татьяна Мантатова, Намсарай Намсараев.



В полномочия комиссии входят: подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области социально-экономического развития северных районов; содействие в реализации государственных программ их развития; оказание консультативной и методической помощи депутатам, органам местного самоуправления.



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