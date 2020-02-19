Спасатели заранее обеспокоены массовыми ледовыми шоу на Байкале

Байкальский поисково-спасательный отряд предупредил о рисках больших соревнований на льду озера-моря

Зимнее плавание, фестивали ледовых скульптур, ледовые марафоны, музыкальные и арт-фестивали, пешие переходы, экстремальные гонки, экспедиции на джипах, квадроциклах, коньках, футбол на льду, гольф-турниры, скоростные заезды - год от года ширится разнообразие массовых мероприятий, проводимых на льду Байкала. «Фантазии организаторов подобных событий можно только позавидовать. Чего не скажешь о спасателях: именно им приходится помогать людям в трудных ситуациях. Вот только некоторые из тех проблем, с которыми сталкиваются участники массовых мероприятий на льду Байкала», - сообщает сайт Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО).Казалось бы – что может быть проще: идти по прямой поверхности? Тем не менее, именно во время пеших путешествий по льду люди часто получают досадные травмы: переломы, ушибы, растяжения, обморожения, ожоги глаз. К сожалению, мы наблюдаем и случаи гибели. Опасность представляют торосы, промоины, трещины с открытой водой.Даже для похода выходного дня по льду Байкала необходима минимальная физическая подготовка. Руководители групп должны учитывать и медицинские противопоказания участников. Играет роль экипировка туристов: удобная обувь на нескользящей подошве, принцип многослойности в одежде, позволяющий регулировать степень теплоизоляции в зависимости от погоды, заряженный мобильный телефон, фонарик, перекус, минимальная аптечка. Обязательно наличие солнцезащитных очков!Во время массовых ледовых переходов часто группы растягиваются на много километров, руководители находятся в голове «состава». Замыкающих нет. Связь лидерами похода с колонной не поддерживается. Курсируя вдоль длинной цепочки участников, спасатели оказывают помощь, эвакуируют со льда Байкала травмированных туристов и передают их бригадам скорой помощи. Особенно подобное касается детских групп, которые выезжают на лёд десятками и сотнями человек.«Мы идём, а берег всё не приближается…», «…мы не можем дойти, замерзаем» – спасатели получают подобные сообщения регулярно. Планируя маршрут по Байкалу, необходимо адекватно оценивать свои возможности и длину светового дня. Быть морально готовым к любому развитию событий. Порой трудности возникают неожиданно, в связи с внезапной сменой погоды. Байкальский ветер развивает скорость до критических значений. В нашей практике были случаи обращения туристов, у которых ветром унесло все вещи, палатку и даже велосипед! Учитывайте, что для байкальского климата характерны большие суточные колебания температуры воздуха. Это означает, что днём вы можете буквально загорать под ярким мартовским солнцем, а ночью замерзать при минусовой температуре.Стоит упомянуть массовые увеселительные мероприятия, когда на льду в хаотичном порядке передвигаются снегоходы, квадроциклы, катера на воздушных подушках, машины, лыжники, конькобежцы, пешеходы, олени, собаки, туристы, старики и дети. Ярким примером является поселок Листвянка. Здесь приходится сталкиваться с вопиющими случаями неосторожности, когда люди получают тяжелые травмы в результате веселых катаний на тюбах за машинами или наезда квадроцикла с пьяным водителем за рулем. Пребывая в местах массового скопления людей, необходимо мобилизовать внутреннее чувство опасности, быть собранным и готовым к любым ситуациям и напрасно не рисковать жизнью своей и своих близких.Планируемые, в рамках активных видов туризма, походы и путешествия спасатели рекомендует зарегистрировать через Главные управления МЧС России в регионе. Заранее тщательно изучите маршрут. Продумайте детально поход. Хорошо, если лидером у вас будет подготовленный, опытный инструктор, способный сориентироваться в сложной ситуации, принять верное решение, оказать первую помощь. В наше время маршрут любой удаленности можно обеспечить надежной связью: мобильной (там, где она доступна), спутниковой, GPS-трекером.Примечательно, что предупреждение БПСО распространено в канун двух крупных мероприятий на Байкале в Бурятии. В селе Максимиха Баргузинского района с 27 февраля по 1 марта во второй раз состоится фестиваль скорости «Байкальская миля», который соберет гостей со всей России и зарубежья на зимнем Байкале. Участие в фестивале примут участие 70 команд, среди которых команды из России, Франции, Германии, Польши, Италии. В их арсенале: мотоциклы, спорткары, багги, карты - более 110 единиц уникальной техники, разработанной и модернизированной специально для этого события.Ну, а более известная «Байкальская рыбалка-2020» состоится 27-28 марта в Прибайкальском районе, в селе Турка. Напомним, в юбилейной XV «Байкальской рыбалке» в 2019 году на лед вышло 1 400 человек.Фото: БПСО