Житель Бурятии сдал правоохранителям «манлихеровину»

Редкое ружье мужчина нашел в доме покойного отца





Житель поселка Верхние Тальцы сдал правоохранителям гладкоствольное ружье. Оружие мужчина нашел за комодом в сенях дома своего покойного отца, когда перед продажей дома решил убраться и вынести старые вещи.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии, экспертиза установила тип оружия - гладкоствольное ружье системы Манлихера 32-го калибра.







Это ружье в 20-е годы прошлого века переделывали на Ижевском оружейном заводе из нарезной винтовки Steyr Mannlicher M 1895 (или M95) - магазинной винтовки, разработанной Фердинандом Маннлихером и принятой на вооружение армии Австро-Венгрии в 1895 году. С ней солдаты Австро-Венгерской империи воевали в Первую мировую войну.Об этой винтовке, в частности, есть упоминание в знаменитом произведении Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»:«На полковых смотрах этот полковник любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос: почему введенные в австро-венгерской армии винтовки называются «манлихеровки»? В полку о нем говорили с насмешкой: «Ну вот, развел свою манлихеровину!».Отметим, за сданное ружье мужчина получит вознаграждение в размере до 5 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии