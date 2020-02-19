В Улан-Удэ родителям рекомендуют самим защищать детей от собак

Взрослые должны сопровождать своих чад в школу и обратно из-за опасности бешенства



В связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей и во избежание несчастных случаев с детьми по дороге в школу и обратно их лучше сопровождать взрослым. Такую рекомендацию выдал сегодня Комитет по образованию администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.



Школы должны «провести с родителями разъяснительную работу: о родительском контроле за детьми от школы и обратно; о сопровождении их по пути следования; об ответственности за жизнь и здоровье детей», уточнили в мэрии города, которая ранее объявила режим повышенной готовности из-за выявления случаев бешенства у диких лис в пригородной зоне.



Также рекомендовано информировать родителей и учащихся о первоочередных мерах при укусах животных, необходимости проведения вакцинации собак и кошек против бешенства и соблюдению правил выгула домашних животных.



Помимо этого, Комитет по образованию счел нужным напомнить родителям об обеспечении занятости детей в свободное время и о действии «комендантского часа» для детей. А классным руководителям необходимо знать путь следования от дома до школы и обратно каждого ученика.







Между тем,



Отметим, зоозащитники, ратующие за гуманное отношение к бродячим животным, в торгах не участвовали из-за высокой стоимости залога. А днях публично признались в том, что пока не готовы заниматься созданием и содержанием приютов для бездомных псов из-за новых высоких требований к такой работе.



В итоге охранять детей от бездомных собак, которые могут заразиться бешенством, теперь поручено родителям. Все в лучших традициях советской бюрократии: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!». Видимо, все ждут, когда бешеное животное укусит человека (не дай Бог, ребенка) Тогда по новой российской традиции к ситуации тотчас подключится Следственный комитет. Можно, конечно, иронизировать. Смеяться вот только почему-то уже нет желания. Ведь власти фактически расписались в бессилии противостоять уличным псам.



Фото:pixabay.com В связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей и во избежание несчастных случаев с детьми по дороге в школу и обратно их лучше сопровождать взрослым. Такую рекомендацию выдал сегодня Комитет по образованию администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.Школы должны «провести с родителями разъяснительную работу: о родительском контроле за детьми от школы и обратно; о сопровождении их по пути следования; об ответственности за жизнь и здоровье детей», уточнили в мэрии города, которая ранее объявила режим повышенной готовности из-за выявления случаев бешенства у диких лис в пригородной зоне.Также рекомендовано информировать родителей и учащихся о первоочередных мерах при укусах животных, необходимости проведения вакцинации собак и кошек против бешенства и соблюдению правил выгула домашних животных.Помимо этого, Комитет по образованию счел нужным напомнить родителям об обеспечении занятости детей в свободное время и о действии «комендантского часа» для детей. А классным руководителям необходимо знать путь следования от дома до школы и обратно каждого ученика. Как сообщал «Номер один» , столица Бурятии 11 февраля объявлена угрожаемой зоной по бешенству, так как 10 февраля лабораторно подтвержден диагноз «бешенство» в материале от погибшей лисы, поднятой вблизи стелы при въезде в Советский район Улан-Удэ по федеральной автомобильной дороге «Байкал». Противоэпизоотическая комиссия при правительстве Бурятии определила неблагополучные и угрожаемые территории по бешенству, а также рассмотрела и утвердила межведомственный план мероприятий по ликвидации заболевания. Наиболее высокая степень угрозы сейчас в пригородах и Советском районе Улан-Удэ.Между тем, последний аукцион на отлов безнадзорных животных в Улан-Удэ, который проводил Комитет городского хозяйства, признан не состоявшимся. На него поступила лишь одна заявка от ООО «Жада». Она была оформлена с нарушениями, что автоматически аннулирует результаты аукциона, сообщала пресс-служба мэрии города. В мэрии уточнили, что в конце нынешней недели на отлов животных будут объявлены новые торги.Отметим, зоозащитники, ратующие за гуманное отношение к бродячим животным, в торгах не участвовали из-за высокой стоимости залога. А днях публично признались в том, что пока не готовы заниматься созданием и содержанием приютов для бездомных псов из-за новых высоких требований к такой работе.В итоге охранять детей от бездомных собак, которые могут заразиться бешенством, теперь поручено родителям. Все в лучших традициях советской бюрократии: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!». Видимо, все ждут, когда бешеное животное укусит человека (не дай Бог, ребенка) Тогда по новой российской традиции к ситуации тотчас подключится Следственный комитет. Можно, конечно, иронизировать. Смеяться вот только почему-то уже нет желания. Ведь власти фактически расписались в бессилии противостоять уличным псам.Фото:pixabay.com