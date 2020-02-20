Экс-глава Бурятстата проиграл битву за вип-пенсию

Судебная тяжба за сокровенную доплату шла более года





Леонид Мунаев, много лет возглавлявший бурятское отделение Федеральной службы госстатистики, не так давно ушел со своего поста. Служебный контракт прекращен в связи с достижением им предельного возраста пребывания на гражданской службе. Бывшие чиновники редко привлекают к себе внимание. Обычно они выпадают из информационного поля и их забывают. Но отставник Мунаев не из таких.

Контракт прекращен летом 2018 года. Важными делами статистики с тех пор занимается другой руководитель. А что же Леонид Алексеевич? Он занялся тем, чтобы попасть в ряды получателей республиканской VIP-доплаты к пенсии.VIP-доплаты, которые высокие чиновники-пенсионеры Бурятии ежемесячно получают из республиканского бюджета, вещь столь же лакомая, сколь и скандальная. Вопрос по доплатам то и дело «всплывает». Ведь в стране немного регионов, бюджет которых несет затраты по такой же статье расходов. Ряд регионов РФ, в которых ранее были аналогичные доплаты, отменили их. Но не Бурятия.Список получателей довольно широк. Это бывшие главы республики, экс-спикеры и экс-председатели комитетов парламента Бурятии, экс-министры и сонм чиновников помельче. Невзирая на дефицитность регионального бюджета, острые социальные проблемы, кризис с детсадами, бедственное положение многих земляков, власти республики отказываются отменить скандальный закон. Ежегодно на республиканские VIP-доплаты к госпенсиям выделяются сотни миллионов рублей из бюджета.Леонид Мунаев поставил цель влиться в ряды этих счастливчиков. Дело оказалось затяжным и прошло через два суда – Железнодорожный райсуд города Улан-Удэ и Верховный суд Бурятии.Как выяснилось в ходе процесса, еще в декабре 2018 года Леонид Мунаев обратился в Бурятстат с заявлением об установлении ежемесячной доплаты к его страховой пенсии. Он сослался на знаменитый бурятский Закон № 808-II «О доплате к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан».Бурятстат очень оперативно уважил многолетнего руководителя и принял такое решение. Документы на доплату статведомство направило в Минсоцзащиты республики. Последнее должно было подтвердить право Мунаева, определить размер VIP-доплаты и открыть дорогу к ее выплате.Однако министерство отказалось согласовать бумаги. Грустная для Леонида Мунаева новость сообщена ему письмом. Доводом стало то, что бурятский статорган не является госорганом Республики Бурятия, а доплата полагается чиновникам, которые ранее работали в республиканских госорганах и соответствуют ряду критериев.Бывший руководитель статоргана категорически не согласился. Ведь в его активе должности в Бурятском республиканском управлении по статистике, госкомитете по статистике Республики Бурятия и других вариациях, через которые прошел статорган. Он был (в 1994-2002 гг.) членом правительства республики. И грянул «бой» за «длинный рубль».Минсоцзащиты указывало на то, что госкомитет статистики по Республике Бурятия был территориальным органом федерального органа власти, а не госорганом республики.Претенденту на VIP-доплату сопутствовала удача. В Железнодорожном райсуде его иск рассматривала судья Марина Кудряшова. Оценив аргументы сторон, служительница бурятской Фемиды признала отказ в установлении ежемесячной доплаты незаконным. Это произошло в сентябре 2019 года.Потерпев провал, Минсоцзащиты не оставило дело. В Верховный суд республики ушла апелляционная жалоба. И во второй инстанции все развернулось на 180 градусов. Это пример то, как на одни и те же факты, законы, постановления судьи смотрят по-разному. Видно, не зря говорят, что сколько юристов - столько мнений, да и больше того: на двух юристов может быть три мнения.«Апелляшку» министерства рассматривала коллегия под председательством судьи Тамары Урмаевой. В Верховном суде обратили внимание, что один из пунктов «VIP-доплатного» закона говорит не только о продолжительности пребывания претендентов на госдолжностях республики, но и устанавливает еще кое-что. Так, претенденты должны достигнуть пенсионного возраста (или быть освобожденными от должности в связи с прекращением полномочий), находясь на госдолжности Бурятии.А у Леонида Мунаева полномочия «прекращены в период осуществления полномочий по должности федеральной государственной гражданской службы». Совокупность условий, которые необходимы для получения доплаты отсутствует, сделал вывод суд.Кроме того, апелляционная инстанция указала, что «статистический» госкомитет Бурятии, в котором Мунаев занимал должность на одном из этапов своей трудовой биографии, «не относился к органам исполнительной власти республиканского управления, а был совместным органом исполнительной власти – республиканского и федерального управления». А то, что он тогда входил в состав правительства республики, не дает право на назначение VIP-доплаты за счет бюджета Бурятии.Верховные судьи назвали доводы Леонида Мунаева несостоятельными и основанными на неправильном толковании норм права. Отказ министерства, наоборот, признали соответствующим законодательству.Решение районного судьи Марины Кудряшовой с треском «рухнуло». Вместо него Верховный суд вынес новое - «в удовлетворении иска Мунаева Леонида Алексеевича к Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия отказать в полном объеме».Возможно, экс-руководитель Бурятстата пойдет судиться дальше. Это его полное конституционное право.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: russianstock.ru