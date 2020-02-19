Педагоги Бурятии успешно выступают на конкурсе «Учитель будущего»

Сразу 11 команд учителей Бурятии представят республику в дальневосточном региональном полуфинале профессионального конкурса «Учитель Будущего» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Полуфинал откроется во Владивостоке 21 февраля,
Конкурс проводится при поддержке минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», сообщили в автономной некоммерческой организация (АНО) «Россия – страна возможностей».
От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 1 496 заявок. Приглашение в полуфинал получили 62 команды, участники которых показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Наибольшее число команд (в команде по три человека от одного образовательного учреждения) представила Бурятия. Десять – из Хабаровского края, по восемь команд из Камчатского края и Приморского края, шесть команд из Амурской области, пять команд из Якутии, четыре команды из Чукотского автономного округа, по три команды из Еврейской автономной области и Магаданской области, а также по две команды из Сахалинской области и Забайкальского края.
Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней, они подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов, помимо конкурсных испытаний, подготовлен образовательных блок: встречи, лекции и мастер- классы. По итогам окружного полуфинала будут определены команды, которые примут участие в финале конкурса.
«Всего будет проведено восемь полуфиналов во всех федеральных округах в феврале-марте 2020 года. Всего в полуфиналы допущено более 1200 участников. В финал выйдут 300 участников – 100 команд. Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов ждет программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.
К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев.
Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: Учитель будущего
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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»
была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.
Фото: pixabay.com
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