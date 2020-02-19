В Улан-Удэ победителю турнира по разбиванию хребтовой кости подарят кофеварку

24 февраля в 12:00 на площади Советов в Улан-Удэ начнется празднование Белого месяца. Для жителей и гостей столицы подготовлена развлекательная программа: Белый Старец «Сагаан Убугун» расскажет о встрече Сагаалгана, о его традициях. Пройдут обряды зажжения Священного Очага и «А-хурый» подношение Духу Огня белой пищи. Для горожан выступят ведущие творческие коллективы и солисты Улан-Удэ, сообщили в мэрии города.
Традиционно на главной площади столицы будет проведена национальная игра «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости). Проведет ее по всем канонам заслуженный артист Республики Бурятии Жаргал Лодоев.
В качестве призов среди участников игры будет разыграна бытовая электротехника. Победителю подарят кофеварку, занявшим второе и третье места – микроволновку и блендер. В качестве специального приза предусмотрен электрочайник. Также победителям вручат подарочные сертификаты от спонсоров.
Фото: «Номер один»
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