В Улан-Удэ победителю турнира по разбиванию хребтовой кости подарят кофеварку

Микроволновка и блендер станут наградами за второе и третье места





24 февраля в 12:00 на площади Советов в Улан-Удэ начнется празднование Белого месяца. Для жителей и гостей столицы подготовлена развлекательная программа: Белый Старец «Сагаан Убугун» расскажет о встрече Сагаалгана, о его традициях. Пройдут обряды зажжения Священного Очага и «А-хурый» подношение Духу Огня белой пищи. Для горожан выступят ведущие творческие коллективы и солисты Улан-Удэ, сообщили в мэрии города.

Традиционно на главной площади столицы будет проведена национальная игра «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости). Проведет ее по всем канонам заслуженный артист Республики Бурятии Жаргал Лодоев.В качестве призов среди участников игры будет разыграна бытовая электротехника. Победителю подарят кофеварку, занявшим второе и третье места – микроволновку и блендер. В качестве специального приза предусмотрен электрочайник. Также победителям вручат подарочные сертификаты от спонсоров.Фото: «Номер один»