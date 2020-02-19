УФАС: В Бурятии цены на маски не завышают, но есть их дефицит

Минимальная цена за стандартную маску - 1,95 рубля, максимальная – 8,7 рубля



В Бурятии не выявлено фактов необоснованного завышения цен на медицинские маски розничными продавцами, но маски, все-таки, дороговаты, не продаются по одной штуке и сохраняется их дефицит. К такому выводу пришло Бурятское УФАС, которое с начала февраля проводит мониторинг цен на это средство защиты от вирусов в торговых точках, чтобы не допустить роста тарифов в рознице.



«Сезонный рост заболеваемости ОРВИ, вспышка коронавируса в Китае стали причиной повышения спроса на маски и одновременного снижения предложения этого товара, - комментирует врио руководителя управления Инесса Баглаева. - В такой ситуации важно вовремя выявить и пресечь возможные факты завышения цен, для чего и был организован мониторинг».



Ценовая ситуация отслеживается на примере торговых организаций в Улан-Удэ и районах республики, включая наиболее крупные аптечные и розничные торговые сети республики, в которых также продаются маски. По данным мониторинга, минимальная цена за стандартную трехслойную маску в Бурятии составляет 1,95 рубля, максимальная – 8,7 рубля.



Падение объемов предложения от оптовых поставщиков и производителей сказывается на предлагаемом ассортименте. В некоторых аптеках купить маски поштучно уже невозможно - в продаже имеются только упаковки по три или пять штук. Более того, сохраняется нехватка именно стандартных масок, многие аптеки могут предложить покупателям только изделия более высокой ценовой категории – маски со специальным клапаном, с высоким уровнем фильтрации, с носовым фиксатором или в дизайнерском исполнении. Подобные товары недоступны рядовому потребителю из-за стоимости. Например, розничная цена анатомической маски в Улан-Удэ составляет около 90 рублей за штуку.



Преимущественно реализуются маски китайского производства. Поставки отечественных масок в Бурятию ведутся в основном из сибирских регионов: Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края.



По состоянию на 17 февраля в ряде торговых точек масок в продаже не было, что обусловлено их отсутствием у оптовых поставщиков. Также имеются примеры, когда аптеки отказываются приобретать предлагаемые поставщиками маски высокой ценовой категории, опасаясь недовольства со стороны своих покупателей.



В УФАС отмечают, что цены на медицинские маски государством не регулируются, однако антимонопольное законодательство запрещает устанавливать монопольно высокие цены на товар, а также заключать антиконкурентные соглашения на предмет поддержания высоких цен. Анализ данных мониторинга демонстрирует, что в подавляющем большинстве случаев розничные продавцы в республике устанавливают торговую надбавку на маски в пределах 20-26% к закупочной цене. По ценовой категории до 3 рублей применяются также надбавки в 30-50%. При этом ни в одном торговом объекте уровень надбавки не пересматривался с декабря прошлого года.



Фото: Синьхуа

