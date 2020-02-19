«Единая Россия» консультирует жителей Бурятии по юридическим вопросам

Бесплатный прием граждан проводят юристы и адвокаты





Бурятия одна из первых в России внедряет оказание бесплатной юридической помощи по линии политических партий. «Единая Россия» совместно с Ассоциацией юристов России провели первый консультативный приём граждан в этом году. Граждан консультировали адвокат, помощник нотариуса, юристы и члены юридической клиники БГУ, сообщили в пресс-службе БРО «Единая Россия».

Значительная часть пришедших обращались по довольно простым с юридической точки зрения вопросам. Это составление исков, сроки в гражданском судопроизводстве, подсудность и прочие. По мнению и.о. секретаря БРО «Единой России» Батора Цыбикова, «государство вкладывает значительные ресурсы в правовую подготовку и юридическую грамотность граждан».- Тем не менее мы сегодня видим, что такие услуги очень востребованы у людей. Рад, что нам удалось скоординировать нашу позицию вместе с Ассоциацией юристов России в Бурятии и найти возможности для помощи нашим жителям, - сказал он.Сам Батор Цыбиков много лет является действующим членом ассоциации юристов. Отметим, что на прием пришли люди и со сложными юридическими ситуациями. Одного заявителя интересовал вопрос наступления страхового случая при ипотечном кредитовании. За консультацией обратилась родственница женщины, которая в результате ДТП лишилась конечности. Сестра заявительницы - мать-одиночка, одна воспитывает несовершеннолетнего сына, из-за недавно перенесенной травмы стала инвалидом II-й группы теперь не может работать и оплачивать ипотеку. Это единственное жилье, которое сейчас семья может потерять. Купив квартиру в ипотеку, застраховав жизнь и исправно выплачивая кредит, женщина неожиданно столкнулась с трагической ситуацией. Судя по документам, это явный страховой случай. Вместе с тем, необходим постоянный контроль за всеми этапами процесса, чтобы максимально защитить интересы пострадавшей.Юристы проконсультировали женщину, обменялись контактами и будут держать ее вопрос под контролем.«Зачастую людям, оказавшимся в сложном положении, попросту некуда пойти со своей проблемой, а нанять квалифицированного адвоката нет возможности. Такие мероприятия помогают дать правильное направление человеку, рассказать, как работает система и как быстрее получить результат», прокомментировала этот случай адвокат Наталья Шаталова.Другую посетительницу волновал вопрос о возврате денег за не оказанную услугу. Два года назад заявители заказали ворота у ООО «Гарант Каме», в полном объеме произвели оплату. И все это время не могут дождаться ни денег, ни ворот. Заявители обращались полицию на предмет мошеннических действий, но правоохранители уголовное дело не возбуждают, заявляя, что нет состава преступления. Только в 2019 году в рамках гражданского иска заявление в суде все-таки было удовлетворено, но и здесь заявители не могут найти правды. Приставы полгода не могут взыскать с компании положенные средства, счета пусты, имущества практически никакого нет, даже арестовывать нечего. По данному вопросу также дана консультация.Также посетители обращались по вопросам нарушения трудовых прав в коллективе, отчуждения части жилого помещения, принадлежавшему несовершеннолетнему ребенку, расторжения сделки по купле-продаже участка, переоформления СНТ в ИЖС и т.д.Как отметил Батор Цыбиков, приёмы в целях повышения юридической грамотности населения и консультирования граждан теперь будут проводиться регулярно. Для этого подписано соглашение между БРО «Единая Россия» и региональным отделением «Ассоциации юристов России».«Юридическую помощь на постоянной основе будут оказывать адвокаты, нотариусы, юристы, представители ведомств и служб, а также депутаты. Консультировать граждан будем не реже раза в месяц, может чаще, сейчас работаем над графиком и специализацией консультаций», - подчеркнул Батор Цыбиков.Фото пресс-службы БРО ЕР