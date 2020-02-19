Глава Минздрава Бурятии встретилась с пациентами диализных центров

На встрече был затронут ряд острых вопросов







Глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова встретилась с пациентами диализных центров. К участию в совещании и обсуждению проблем больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии, были приглашены руководители медицинских организаций и владельцы частных диализных центров, оказывающих услугу в рамках средств ОМС, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В последние годы число пациентов, нуждающихся в амбулаторном диализе, увеличивается, и бюджет фонда ОМС не может полностью покрыть расходы на лечение и лекарства. На одного пациента в год требуется свыше миллиона рублей. Но при этом финансирование не уменьшилось, напротив, растет с каждым годом. Так, в 2019 году на процедуры диализа было направлено 504 млн рублей, на лекарства – 92 млн. А в 2020 году только на процедуры диализа выделено 582 млн, без учета лекарственной терапии.Эту часть расходов берет на себя региональный бюджет, в рамках программы ОНЛС. И сейчас остро встала проблема выписки рецептов. В обычном порядке льготники получают рецепт в поликлинике. Но в данном случае мы имеем дело с пациентами, которые нуждаются в постоянном диализе. К этому вопросу необходим отдельный подход.- Я уже 9 лет хожу в диализный центр в Республиканскую больницу. Устраивает все, комфорт нам создали во всём: новые аппараты используют, уютную комнату отдыха сделали для нас. Но нас беспокоит, что нам придется ходить и толкаться в очередях в поликлиниках. Если мы получали бы рецепты у себя в центре, было бы очень хорошо. Помогите, Евгения Юрьевна, - обратилась пациентка к министру здравоохранения.В государственных медицинских учреждениях для удобства пациентов принят порядок выписки рецептов в самом диализном центре. И сегодня министр Евгения Лудупова призвала владельцев частных клиник последовать примеру государственных медицинских организаций. Этот призыв вызвал разную ответную реакцию: от полной готовности поддержать пациентов и до сопротивления:- Это не наш функционал, мы не можем выдавать рецепты. Необходимо эту работу передать поликлиникам, - последовал ответ одной из клиник.- Вы реализуете услугу за государственные средства. Почему врачи государственных организаций готовы и могут выполнять такой функционал ради удобства пациентов, а специалисты частных клиник – нет?! Мы говорим о пациентах, которые испытывают большие трудности в повседневной жизни, нельзя их помещать в такие условия, чтобы они ходили каждый раз по поликлиникам за рецептами. За своих пациентов надо отвечать от начала и до конца, – заключила министр.Участники совещания пришли к компромиссу, и рецепты будут выдавать в диализных центрах, и пациенты смогут получать лекарства в ближайшем к центру аптечном пункте. Принято решение создать рабочую группу, один раз в квартал собираться в таком же составе и отрабатывать по возникающим проблемным вопросам.Фото: Минздрав Бурятии