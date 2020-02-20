В Бурятии с экс-таможенника взыскали сумму крупной взятки

Он был осужден к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей



В Бурятии суд удовлетворил исковые требования транспортного прокурора о взыскании с бывшего оперуполномоченного Бурятской таможни суммы взятки в размере 466 тыс рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ оперуполномоченный признан виновным в совершении преступлений, связанных с превышением должностных полномочий и получением взятки от перевозчика контрафактных товаров.



Решением Кяхтинского районного суда с осужденного к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей экс-таможенника дополнительно будет взыскана и сумма взятки.







Фото: pixabay.com В Бурятии суд удовлетворил исковые требования транспортного прокурора о взыскании с бывшего оперуполномоченного Бурятской таможни суммы взятки в размере 466 тыс рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ оперуполномоченный признан виновным в совершении преступлений, связанных с превышением должностных полномочий и получением взятки от перевозчика контрафактных товаров.Решением Кяхтинского районного суда с осужденного к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей экс-таможенника дополнительно будет взыскана и сумма взятки. Как сообщал «Номер один» , многочисленные факты противоправной деятельности оперуполномоченного с использованием своих должностных полномочий выявлены в ходе проверки, проведенной Бурятской транспортной прокуратурой совместно с УФСБ по Бурятии и отделом по противодействию коррупции Бурятской таможни. С учетом досудебного соглашения и наличия смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 4 млн рублей штрафа и запрета занимать должности на государственной службе на срок 10 лет.Фото: pixabay.com