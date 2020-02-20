Одиннадцать новых БелАЗов начали работу на Тугнуйском разрезе

Грузоподъемность БелАЗов составляет 130 тонн, они оснащены электроникой и видеоконтролем



Тугнуйский угольный разрез (СУЭК) - одно из крупнейших предприятий по добыче каменного угля на Дальнем Востоке – обновил автопарк. Более 1 млрд рублей вложено в приобретение одиннадцати новых большегрузных самосвалов БелАЗ.



«Они будут эксплуатироваться, в том числе на Никольском месторождении, для доставки угля на обогатительную фабрику», - сообщили в пресс-службе СУЭК.



Максимальная грузоподъемность БелАЗов составляет 130 тонн. Дополнительно закуплен специальный робот-тягач, позволяющий буксировать технику весом до 220 тонн. Технические характеристики новых самосвалов полностью подходят под условия резко-континентального климата и удовлетворяют всем требованиям компании.



В самосвалах созданы максимальные удобства для водителей. «Здесь есть табло, которое отображает состояние машины на текущий момент. Также есть четырехсторонняя видеокамера. Самосвал оснащен системой управления тяговым электродвигателем - она полностью отвечает за автоматику и за тяговый электродвигатель», - рассказывает Игорь Челпанов, водитель разреза «Тугнуйский».



Кроме того, руководство Тугнуйского разреза приобрело новый мобильный столовый комплекс, четвертый по счету. Столовая на колесах позволяет оперативно доставлять питание прямо на рабочие места.



СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.



Фото:СУЭК

