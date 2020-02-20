Жила была компания и искала человекоменеджера

Он не должен был сливать в унитаз бюджет клиентов, иметь мощщщный рост и все органы

«Жила была Компания. Работала себе на рынке системной интеграции, корпела, взрослела. И в один прекрасный осенний вечер пришла к ней мысль: пора ввести в команду Лицо Новое. А то старых лиц много, а новых — нет».***«Дорогой самый талантливый на свете человекоменеджер! Силы зла препятствуют нашей встрече. Вихри враждебные веют над нами и все такое. А мы тем временем терпеливо тебя ждем. Для тебя есть стол. И стул. Если надо, мы найдем еще стул. И комп. Комп не найдем, комп есть. Мы подарим тебе один из горшков с цветком, разрешим дать ему имя и будем с нежностью относиться к твоим странностям».***«Мы хотим такого человека в команду, который не будет сливать в унитаз бюджет наших клиентов и потом делать мордочку, как у котика из «Шрека».***«Благоговейно ищем специалиста, готового свято посвятить себя любимой работе».***«Ты готов прийти к нам с волшебной палочкой, морем энтузиазма и кучей свободного времени, чтобы запилить рекламную кампанию «на миллион долларов», получить за это свое скромное вознаграждение и удовлетворение от хорошо сделанной работы? Ну ты и врушка с погремушкой! Такого не бывает».***«Пока вы читаете этот текст, где-то в Африке плачет менеджер по продажам — он не знает нашего языка и не может откликнуться на эту шикарную вакансию».***«В любой другой компании дальше написали бы «маркетинговую завлекаловку», а мы рубим чистую правду... каканаесть».• «Волшебник»;• «Менеджер от Бога»;• «Царь-программист»;• «Разработчик с могучим чувством прекрасного»;• «Программист-романтик»;• «Лучший менеджер проектов в Галактике»;• «Повелитель промышленных роботов»;• «Джедай по продажам»;• «Огненный администратор»;• «Лорд, командующий северными землями»;• «Мастер-волшебник SММ»;• «Починятель процесса продаж Digital-агентства»;• «Повелитель документооборота»;• «Водитель автопогрузика»;• «Бухалтер».• «Хорошое знание русского языка»;• «Наличие всех органов, годный к службе по состоянию здоровья категории А и Б»;• «Желательно знать, как работает диод. Не путать с идиотом»;• «Харизма как у Дуэйна Джонсона. Характер как у Джейсона Стейтема. Обучаемость как у Гермионы. Работоспособность как у Вин Дизеля. Чувство юмора как у Урганта»;• «Вы не должны бояться укусов и царапин когтей, вам должно нравиться общение с животными и енотами в частности, вы должны хотеть дарить людям радость от общения с енотами»;• «Любовь к шоколаду и желание поделиться этим чувством с клиентами»;• «Любить и понимать рыбу и морепродукты»;• «Умение профессионально защищаться от алкогольных напитков и коктейлей»;• «В тебе есть то самое природное любопытство, благодаря которому ты внезапно, примерно в 4:30 утра, можешь осознать, что читаешь о причинах распада Австро-Венгерской империи, просто потому что «Ну интересно же!»;• «Отсутствие иллюзий по поводу своих якобы полученных знаний»;• «Аккуратность. Достаточная, чтобы не отпилить себе палец»;• «Парадоксальная усидчивость и трудолюбие»;• «Голова на плечах, а не дома»;• «Будет плюсом: желание сделать этот мир лучше».• «Корректировка старых сайтов после умелых рук сына маминой подруги»;• «Ты будешь правая рука, левая нога, внутренний слух, личный календарь и в целом подмена меня в различных ситуациях»;• «Армия пользователей, которые будут приходить к Вам, как маленькие дети. В их глазах Вы будете видеть боль и страдание, потому что даже наличие инструкций не помогает им. Никто, кроме Вас, не сможет им помочь, только Вы будете их опорой и надеждой!»;• «С первого же дня Вы будете допущены к нашей «Великой Электронной Книге судеб и документации». Мы зовем ее ласково — CRM. Там ваша роль — Всевидящее Око и Указующий Перст нашего Шефа (ставите задачи сотрудникам и контролируете исполнение). Легким нажатием пары кнопок в «Великой Электронной Книге судеб и документации» вы готовите путевые листы, счета-фактуры и прочие документы, нужные клиентам и коллегам»;• «Основные операции — сложение, умножение, вычитание, деление. Интегралов брать не надо. Если очень хочется — то можно. В обеденный перерыв»;• «Хотим, чтобы ты хотел того же, чего хотим мы. Хотя мы понимаем, что тебе-то надо по-другому, но, эй, кто тут босс?».• «Не зря прожитая жизнь»;• «Мощщщный рост»;• «Греющая тело и душу белая зарплата»;• «Работа под прямым руководством креативного гения»;• «Удаленная работа, полная страданий, боли и отчаяния»;• «Большой парк прямо у офиса, с огромным прудом и уточками, стремительные электросамокаты, на которых можно носиться, пугая уточек в парке»;• «Униформа, сварочная маска, сварочный аппарат, болгарка предоставляются»;• «В нашем офисе орхидеи на столах у каждой девушки»;• «Очень комфортные условия в офисе, и если не выпендриваться и одеваться потеплее, то и на стройке тоже хорошо»;• «Очень веселый коллектив, пугания друг друга, розыгрыши в свободные минуты»;• «Чай/кофе, домашнее печенье от мамы руководителя в офисе для всех сотрудников»;• «Чай, кофе и печенье у тебя дома наверняка уже есть, предложить мы тут вряд ли что-то сможем, если ты работаешь из дома, сам понимаешь… Можем прийти к тебе в гости и составить компанию — корпоративное чаепитие за счет PM компании»;• «И самое главное: возможность вручения корпоративного блокнотика после прохождения испытательного срока. Разве не огонь?»«Оригинальный текст вакансии позволяет компании выделиться и привлечь внимание соискателей, но все хорошо к месту и в меру. Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого. Порой слишком творческий подход выглядит нелепо и может отпугнуть перспективного кандидата. Это же, кстати, относится и к ошибкам, и к банальным опечаткам. Особенно осторожным стоит быть с названием вакансии. Если вместо обычного «бухгалтера» использовать метафору (скажем, «повелитель финансовой отчетности») или написать слово с ошибкой, то соискателю будет крайне сложно найти это объявление: ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка», - комментирует Валерия Первухина, ведущий менеджер по маркетингу и PR HeadHunter-Дальний Восток.Фото: pixabay.com