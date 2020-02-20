Требования к выбросам ТЭЦ и котельных Улан-Удэ ужесточат в Москве

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил ответственным структурам министерства совместно с Росприроднадзором проработать вопрос ужесточения технологических показателей для объектов по сжиганию топлива в целях производства энергии (ТЭС).
Речь, прежде всего, идет о котельных и тепловых электростанциях (ТЭС), работающих на угольном топливе, так как именно они являются одним из значительных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Текущий технологический уровень развития таких объектов не соответствует задачам федеральных проектов «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология». Улучшение состояния атмосферного воздуха возможно лишь путем модернизации производств. Большая часть оборудования действующих ТЭС эксплуатируется более 30 лет, соответственно, растет риск аварийных ситуаций и негативное воздействие объектов на экологию территорий.
Анализ ситуации выявил, что в сейчас предприятия работают по техническим условиям справочника ИТС 38-2017, в соответствии с которым показатели выбросов по ряду веществ завышены и не отвечают требованиям государственного стандарта для котельных и термомеханического оборудования. По ряду позиций показателей выбросов отмечены превышения в десятки раз от норм, установленных ГОСТом.
Дмитрий Кобылкин выступил с инициативой пересмотра действующей редакции справочника для установления таких технологических показателей, которые позволят обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Улан-Удэ входит в число городов России с самым загрязненным воздухом. Это стало экологической проблемой «номер один» для столицы Бурятии в последнее время. В повестку очередной сессии Хурала Бурятии
внесен вопрос о принятии обращения к президенту России о газификации республики и установлении специального тарифа для стимулирования жителей частного сектора к переходу на электроотопление. Однако эти два варианта даже в случае положительного решения федерального центра потребуют очень много времени и больших затрат. Между тем, реконструкция действующих котельных
может до 30 проц сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В частности, проект по реконструкции котельной в поселке Загорск уже проходит государственную экологическую экспертизу.
Фото: «Номер один»
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