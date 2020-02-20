Минтранс Бурятии хочет создать приложение для выявления таксистов-нелегалов

Его планируют создать уже в середине этого года





Минтранс Бурятии планирует создать мобильное приложение для проверки таксистов на наличие разрешения для извоза.

«Приложение, помимо возможности проверки наличия разрешения у перевозчика, будет иметь функцию обратной связи. Она позволит выявлять факты нелегального извоза и передачи службами заказа такси (агрегаторами) заказов нелегальным перевозчикам», сообщили в пресс-службе министерства.В настоящее время идет подготовка к проведению открытого конкурса на выполнение работ по разработке и внедрению мобильного приложения. Торги планируется объявить в марте, а само приложение разработать к июлю 2020 года.Фото: «Номер один»